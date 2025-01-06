Eski Başkanı Birol Aydemir'den Tüik'e Enflasyon Tepkisi: "Bir Kısım Arkadaşlar Meslek İlkelerine Aykırı İşlem Yaptılar"

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HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eski başkanlarından Birol Aydemir, "TÜİK'in açıkladığı rakamla asgari ücretliler, emekliler ve çalışanlar son 4 yıldan beri çok ciddi bir şekilde yoksulluk ve fakirlik çekiyor. Ocak ayı enflasyonu geldiğinde asgari ücret açlık sınırının altında kalacak. 'TÜİK'in rakamları doğru değil ve gerçeği yansıtmıyor' diye defalarca söyledik. Ama maalesef iktidar buna kulağını kapatıyor" dedi. TÜİK'te uzman nitelikte çalışanların olduğunu belirten Aydemir, "İşini düzgün, layıkıyla yapan ve yapmak isteyen arkadaşlarda var. Ama bir kısım arkadaşlar meslek ilkelerine aykırı işlem yaptılar. Geçmişten gelen yanlış uygulamalara devam ediyorlar" diye konuştu.

TÜİK'in eski başkanlarından Birol Aydemir, TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Aydemir, TÜİK'in gerçek enflasyonu açıklamadığını belirterek, şöyle konuştu:

"TÜİK bir rakam açıkladı, açıklanan bu rakam enflasyon değil. Zaten yaşadığımız temel sorunların sebebi, TÜİK'in açıkladığı rakamın gerçeklerden uzak olması. Dolayısıyla ben buna, 'TÜİK bir rakam açıkladı' diyorum. Ama gerçek enflasyon TÜİK'in açıkladığından çok daha yukarıda bir rakam. Bundan dolayı da asgari ücretliler, emekliler ve çalışanlar son 4 yıldan beri çok ciddi bir şekilde yoksulluk ve fakirlik çekiyor. İnsanların satın alma güçleri düştü.

Her zaman 'Asgari ücreti enflasyon üzerinden artırdık' diyorlar. Şimdi doğru. Aslında TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre asgari ücreti daha yukarıda açıklamış oluyorlar ama gerçek enflasyona göre, enflasyondan daha yukarı açıklamıyorlar. Asgari ücretlilerinde satın alma gücü düşüyor. Açıkladıkları rakamlar aslında insanları fakirleştiren daha da yoksullaştıran bir maaş/ücret artışına sebep olan bir verilerdir. Bu şartlarda insanların yaşamlarını sürdürmesi çok zor.

Türk-İş'in 2024 aralık ayı araştırmasına göre dört kişilik ailenin aylık gıda harcama tutarı (açlık sınırı) 21 bin 83 TL'ydi. Peki aralık ayında bizim asgari ücreti ne kadardı? 17 bin 2 liraydı. Yani 4 bin 81 lira fark var... Açlık sınırı asgari ücretten daha yukarıdaydı. Şimdi yeni asgari ücret ne kadar oldu? 22 bin 104 lira. Yaklaşık bin lira asgari ücret açlık sınırından iyi. 2025 yılının tamamı için geçerlidir. Ocak ayı enflasyonu geldiğinde asgari ücret açlık sınırının altında kalacak. Bu yıllardan beri bu şekilde. Bu yıllardan beri hiç değişmiyor."

"İktidar TÜİK'in enflasyon rakamlarını düzeltmeli"

Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik" söyleminin gerçekleri yansıtmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Verilen asgari ücret dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcamasını bile karşılamıyor. Eğer iktidar gerçekten bu ülkede vatandaşların huzurunu düşünüyorsa, insanların asgari de bile olsa barınma, giyinme ve gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir ortam oluşturmak istiyorsa öncelikle yapması gereken TÜİK'in enflasyon rakamlarını düzeltmeli. Bunu düzeltmeden herhangi bir şeyi düzeltme imkanı yok. Bana göre son 4 yılı baz aldığımızda çalışanların, emeklilerin ve asgari ücretlilerin iktidardan çok fazla alacakları var. Önce iktidar bu hatayı düzeltmeli ondan sonra enflasyon doğrultusunda vermeye devam edebilir. Siz 4 yılda yaptığınız tahribatı ve bu çalışanlara borcunuzu ödeyin. Ondan sonra enflasyonla bağlantılı şekilde ödemeye devam edersiniz. Bu ay açıklanan TÜİK için rakamı herkesin beklediğinin çok altında. Bu memlekette herkes bu kadar mı yanıldı? Değil tabii herkes bu kadar yanılmadı. Çünkü TÜİK öyle bir rakamı açıklamayı uygun gördü ve açıkladı. TÜİK'in rakamları doğru değil, yanlış ve gerçeği yansıtmıyor. Bu doğru değil, diye defalarca söyledik. Ama maalesef iktidar buna kulağını kapatıyor."

"'Düşürdük' dedikleri enflasyon yüzde 44,38. Bu dünyada ilk ona giren enflasyondur"

Eski TÜİK Başkanı Aydemir, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK ile ilgili herhangi bir icraatta bulundu mu? Yok. Bu verilerin doğruluğunun tespiti için bir çalışma yaptı mı? Yok. Herhangi bir eksiği değiştirdi mi? Yok. Niye? Çünkü şu anda bu veriler onlarında işine geliyor. 'Enflasyonla mücadele ediyoruz, düşürüyoruz' diyorlar. 'Düşürdük' dedikleri, 'başarılı gidiyor' dedikleri enflasyon yüzde 44,38. Bu dünyada ilk ona giren bir enflasyondur. Sayın Şimşek bu konuda gayet rahat. Hiçbir girişimde bulunmayı düşünmüyor" diye konuştu.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle ilgili muhalefetin ciddi bir tepki göstermediğini de söyleyen Aydemir, "Siyasi partilerin bu konu üzerine gitmesi lazım. Muhalefetin çok ciddi baskı oluşturması lazım. TÜİK ile ilgili olarak Meclis'te bir komisyon oluşturulmalı ve bu komisyonun oluşturduğu uzman ekipler TÜİK'in yaptığı iş ve işlemleri denetlemesi lazım. Muhalefet en azından bunu yapmaya çalışsın" dedi.

Birol Aydemir, TÜİK'te uzman nitelikte çalışanların olduğunu belirterek, "İşini düzgün, layıkıyla yapan ve yapmak isteyen arkadaşlarda var. Ama bir kısım arkadaşlar meslek ilkelerine aykırı işlem yaptılar. Geçmişten gelen yanlış uygulamalara devam ediyorlar" diye konuştu.