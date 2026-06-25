Tacettin Bayır: "Oğlumun Gözaltına Alınması Siyasi Bir Kurgunun Parçası" - Son Dakika
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Tacettin Bayır: "Oğlumun Gözaltına Alınması Siyasi Bir Kurgunun Parçası"

25.06.2026 17:45  Güncelleme: 19:00
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Eski CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Seferihisar Belediyesi operasyonu kapsamında gözaltına alınan oğlu Doğuş Bayır için adliyeye gelerek, yardım toplamanın suç sayılmasını eleştirdi ve olayın siyasi bir kurgu olduğunu savundu.

(İZMİR) - Eski CHP İzmir Milletvekilli Tacettin Bayır, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi oğlu Doğuş Bayır'ın gözaltına alınmasına ilişkin, "Yardımsever bir aileyiz. Bunun bir suç olması düşündürücü. Ama burada olayların, genel merkez düzeyinde bir milletvekiline bağlanması, o milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis'e getirilmesi, tamamen bir kurguya benziyor" dedi

Eski CHP İzmir milletvekili Tacettin Bayır, Seferihisar Belediyesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan oğlu İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Güzelbahçe Belediyesi Meclis Üyesi Doğuş Bayır için İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'na geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bayır, şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşıldığı kadarıyla artık sıra bağış yapanları da toparlamaya geldiyse, bunun bir yerlere bağlanmak istendiği siyaseten çok aleni ve açık. Çünkü söz konusu arkadaşların yaptığı tek şey, Malatya'da depremzede insanlara yardım toplamak, daha doğrusu toplayanlara para vermek. Bu bir suç olarak lanse edildi. Bu nedenle oğlumun ifadesine başvuruluyor" dedi."

"TAMAMEN KURGUYA BENZİYOR"

Oğlu Doğuş Bayır'ın serbest bırakılacağına inandığını dile getiren Bayır, "Biz ilk defa bir siyasi partiye yardım etmiyoruz, daha önce de yaptık. Daha önce de ben, 8 yıllık milletvekilliğim döneminde çocukları okuttum, maaşımı verdim, almadım. Biz ailece yardımsever bir aileyiz. Bunun bir suç olması düşündürücü. Ama burada olayların, tabii genel merkez düzeyinde bir milletvekiline bağlanması, o milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis'e getirilmesi, tamamen bir kurguya benziyor. Ben bunu yukarıdan yazılmış bir senaryonun burada hayata geçirilmesi olarak görüyorum. Bu filmin burada çevrildiğini düşünüyorum. Ben böyle görüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Tacettin Bayır, Milletvekili, Seferihisar, 3. Sayfa, Politika, Olaylar, Gözaltı, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tacettin Bayır: 'Oğlumun Gözaltına Alınması Siyasi Bir Kurgunun Parçası' - Son Dakika

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