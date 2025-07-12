Eski Ehliyetler İçin Son Tarih Yaklaşıyor

6 Nisan 1920

1- ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, AA'ya konuştu:

"(PKK/ YPG'nin zaman kaybetmesi) Ortaya çıkacak sorunlar, Suriye hükümeti ve Türkiye hükümetiyle anlaşmazlıklar yaşayacak olmaları. ABD, adil ve doğru bir karar verilmesi için elinden geleni yapacağını belirtti. Eğer Amerika'ya gelip bizimle yaşamak isterlerse bunu yapabilirler"

"YPG, PKK'nın çeşitli türevlerinden ortaya çıktı. SDG ise YPG'nin çeşitli türevlerinden ortaya çıktı"

"(Suriye'de) Tek ülke, tek millet, tek ordu, o millet tarafından belirlenir, bunu artık kabul ediyoruz. Mesele bu"

(Şerife Çetin/New York) (Görüntülü)

2- Eski tip ehliyetler 1 Ağustos'ta geçerliliğini yitirecek

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre eski tip sürücü belgesi kullanan 3 milyon 211 bin 157 kişi, 1 Ağustos'a kadar ehliyetlerini yenilemezse belgeleri geçersiz sayılacak

Eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek, bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak

(Muhammed Nuri Erdoğan/Ankara)

3- AK Parti Grup Başkanvekili Usta, tıbbi kenevire ilişkin düzenlemenin detaylarını anlattı:

"Üç bakanlığımız da yetkili olacak. Kenevirin üretimiyle ilgili izinler Tarım ve Orman Bakanlığı ile TMO'dan alınacak. Bunların ruhsatlandırılması, izin verilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığına, ilaç ham maddesi, kozmetik ürün ham maddesi olarak neyi kullanacaklarsa bununla ilgili de Sağlık Bakanlığına başvuru yapılacak, oradan izin ve ruhsat alınacak. İçişleri Bakanlığının ise kenevirin ekimiyle ilgili denetlemeleri, kaç dekar alan ekilmiş, ne kadar ürün elde edilmiş ve bunların kök sayılarının tespiti noktasında takipleri aynı şekilde devam edecek"

"Tamamen kontrollü ve denetimli bir üretim mekanizması altında ilacımızı da kozmetik ürünümüzü de kendimiz üreterek ithalat oranlarımızı düşürmeye, vatandaşımızın çok daha ucuz olarak ihtiyacı olan ilaçları eczanelerden temin etmesine ve kozmetik ürünleri kullanmasına imkan verecek bir düzenleme"

(Aynur Ekiz/TBMM)

4- IDEF 2025'E DOĞRU - Yeni nesil insansız kara aracı oyunun kurallarını değiştirecek

Türk savunma sanayisine katkı sağlayan 3 teknoloji şirketinin yetenekleri bir araya getirilerek, yüksek görev etkisiyle düşük üretim ve bakım maliyetini birleştiren 8x8 yeni nesil otonom insansız kara aracı geliştirildi

Kara ve su geçişli operasyonlarda görev yapabilen, farklı görev profillerine hızla adapte edilebilen aracın fiziksel prototipi ilk kez IDEF 2025'te ortaya çıkacak

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı kara yolu sefer taşımacılığında yüzde 60'lık artış

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras:

"Geçen sene Irak'a toplamda 493 bin sefer yaparken, Suriye'ye 190 bin sefer yapmıştık"

"2025'in ilk 5 ayında ise Suriye'ye sefer sayımız yaklaşık 113 binde. Bu sayı geçtiğimiz yılın ilk 5 ayında 70 binlerdeydi"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Serbest bölgelerden 6 ayda 13,8 milyar dolarlık ticaret yapıldı

Yatırımcı ile üreticiye çeşitli avantajlar ve teşvikler sunan serbest bölgeler, 92 bin 978 kişiye istihdam imkanı sağladı

Bölgelerden gerçekleştirilen 13,8 milyar dolarlık ticaretin yaklaşık yüzde 45'ini ihracat oluşturdu

(Mert Davut/Ankara)

7- Küresel savunma şirketleri yılın ilk yarısında yükselirken 2 Türk şirketi öne çıktı

Avrupa başta olmak üzere birçok ülkenin savunma yatırımlarını artırma ve bu kapsamda Türkiye ile işbirliği yapma kararı, hem küresel hem de yurt içindeki önde gelen savunma şirketlerinin hisselerinde kayda değer yükselişlere neden oldu

NATO liderlerinin savunma harcamalarına ayırdıkları payı 2035'e kadar GSYH'lerinin yüzde 5'ine çıkarmayı kabul etmesi de şirketlerin borsalarda değer kazanmasını sağladı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

8- Küresel piyasalar enflasyon ve sanayi üretimi verilerine odaklandı

Çarşamba günü Federal Açık Piyasa Komitesinin yayımladığı toplantı tutanaklarından alınan faiz indirimi sinyalleri ve Fed üyelerinden gelen güvercin mesajlar yatırımcı iştahının artmasını sağlarken, ABD yönetiminin tarifeler konusunda yeni bir adım atıp atmayacağına yönelik belirsizlik, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam etti

Gelecek hafta dünya genelinde açıklanacak enflasyon ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

9- TOKİ haziranda 11 ilde 3 bin 731 konutu hak sahiplerine teslim etti

İstanbul, Nevşehir ve Tekirdağ'ın da aralarında bulunduğu 11 ildeki konutlarla hem kırsal hem de kentsel bölgelerdeki ihtiyacın karşılanması hedeflendi

En fazla 4-5 katlı planlanan yapılar, mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlandı

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

10- Orta Toroslar'da faylanmanın dağların yükselişiyle eş zamanlı olduğu belirlendi

TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'nın bursiyeri Doç. Dr. Tonguç Uysal'ın yürütücülüğündeki çalışmada, Seydişehir ile Antalya arasındaki topoğrafyadaki faylar üzerindeki depremlerin oluş tarihlerini belirlemeye yönelik jeokimyasal analizler yapıldı

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Yıldırım:

"Dünyada bir dağ sırası yükselirken ona eşlik eden faylanmanın, yani depremlerin zamansal olarak çakışmasını bu kadar net gösteren herhangi bir örnek şu ana kadar yok. Bu çalışmamızda bunu hem jeolojik hem de jeokronolojik olarak kanıtlamış olduk"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Mantarların bilinçsizce tüketimi ölümcül sonuçlara yol açabiliyor

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Asım Kalkan:

"Karaciğere ve böbreğe toksik etkisi bulunan mantarların yaptığı semptomlar çok daha geniş ve şiddetli olabilir. Hastanın bilinen bir kalp damar hastalığı varsa bu zehirlenme, kalp krizine de neden olabilir"

Aynı hastanede görevli Uzman Diyetisyen Berrin Bayraktar:

" (Zehirlenmelerde) 2 ile 4 saat arasında belirti göstermeye başlıyor. Kontrol altına alınmazsa bazı mantar türlerinin bazı toksinlerinde karaciğer ile böbrek fonksiyon bozuklukları ve ölümle sonuçlanabilen belirtiler olabiliyor"

(Hamdi Dindirek/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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