Sinem T.\'ye Cezaevine Girme Kararı: Çocuklarıyla İlgili Tartışmalı Durum

Güncel

ANKARA'da eski eşi Sinan Özçelik (41) tarafından çocuklarının gözü önünde 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan ve 10 günü yoğun bakımda geçen tedavi sürecinin ardından iyileşen Sinem T. (33) şimdi de 11 ve 13 yaşındaki kızlarını eski eşine göstermediği gerekçesiyle cezaevine girecek. Çocuklarıyla ailesinin yanına tatile gittiği sırada eski eşinin kendisi hakkında şikayette bulunduğunu belirten Sinem T., aile mahkemesinin 3 günlük disiplin hapsi kararına tepki gösterdi. Sinem T. "Ben cezaevine girersem çocuklarıma kim bakacak" dedi.

Güzellik merkezinde çalışan Sinem T., yaklaşık 2 yıl önce 2 çocuğunun babası Sinan Özçelik ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Özçelik, geçen yıl 24 Ekim'de kızlarıyla görüştükten sonra onları teslim etmek için buluştuğu eski eşi Sinem T. ile tartıştı. Sinan Özçelik, çocuklarına iyi bakmadığını ve başka erkeklerle görüştüğünü iddia ettiği Sinem T.'yi aracının bagajından aldığı ekmek bıçağı ile 7 yerinden bıçakladı. 10 gün yoğun bakımda yaşam savaşı veren Sinem T., hayata tutunarak sağlığına kavuştu. Tutuklanan Sinan Özçelik, 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Hakaret', 'Tehdit' suçlarından yargılandığı Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3'üncü duruşmada olaydan 9 ay sonra tahliye edildi. Özçelik, Sinem T.'nin avukatı aracılığıyla yaptığı itiraz üzerine yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sinan Özçelik'in, olaydan önce eski eşi hakkında çocuklarını kendisine göstermediği iddiasıyla şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Ankara 30'uncu Aile Mahkemesi, Sinem T. hakkında 3 günlük disiplin hapsi kararı verdi. Sinem T., Sinan Özçelik'ten izin alarak çocuklarını Gebze'ye ailesinin yanına tatile götürdüğü sırada kendisi hakkında şikayette bulunduğunu ileri sürerek, karara itiraz etti. Ancak 1'inci Aile Mahkemesi de disiplin hapsi kararının usul ve yasaya uygun olduğuna hükmetti. Sinem T., 6 Eylül'de cezaevine girecek.

'İZİN ALARAK TATİLE GİTTİK, ŞİKAYET ETMİŞ'

Sinem T., eski eşinden izin alarak çocuklarını ailesinin yanına tatile götürdüğünü, şikayetin bu sürede gerçekleştiğini söyledi. Karara tepki gösteren Sinem T., "2023 yılı yazında çocuklarım 1 ay babalarıyla kaldı. Daha sonra ben ailemin yanına Gebze'ye gitmeye karar verdim. Çocuklarımla tatile gideceğimi ona söyledim. 'Tamam' diyerek durumu kabul etti. Aradan 1 hafta geçtikten sonra kendisi çocukları göstermediğimi iddia ederek aile mahkemesine şikayette bulunmuş. Ankara Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurarak çocuklarını burada görmek istediğini bildirmiş. Görevliler de hafta sonuna yakın bir günde beni arayarak, çocukların getirilmesini istedi. Çocukların Gebze'de olduğunu ve buna eski eşimin rıza gösterdiğini, şimdi bu durumda çocukları hemen getirmemin mümkün olmadığını beyan ettim. Bunun üzerine ben aile mahkemesine çocukların otobüs biletlerini sundum. Mahkemeye, babanın çocukları tatile götürebileceğime izin verdiğini kanıtlar nitelikte bir dilekçe yazdım ve teslim ettim. Yaklaşık 1 hafta önce elime 3 günlük disiplin hapsi cezası ve cezamı kapalı ceza evinde geçireceğime dair karar içeren bir belge geldi. Tatil sürecinde çocukları babalarına göstermediğimden dolayı böyle bir karar verilmiş. Ben zaten kendisinden izin almıştım. Bu adam çocuklarının önünde bana zarar veren bir cani. Ben çocuklarımı ve kendimi Sinan Özçelik'ten ve ailesinden korumaya çalışıyorum. Maalesef böyle şaşırtıcı bir karar çıkmış" dedi.

'İTİRAZIMIZ DA REDDEDİLDİ, ŞAŞKINIZ'

Karara itirazlarının da reddedildiğini anlatan Sinem T. "Cuma gününe kadar teslim olmam gerekiyor. Ben cezaevine girersem çocuklarım tek başına kalacak. Okullar da açılıyor, bu durumda çocuklarım ne olacak? Çaresizim. Çocuklarını düşünen bir insan onların gözü önünde beni katletmeye çalışmazdı. O yüzden itirazımın tekrar gözden geçirilmesini ve kabul edilmesini istiyorum. Ben yüz kızartıcı bir suç işlemedim ve sicilim de temiz. Tüm bunların dışında, dışarıda insanlara zarar veren suçlular elini kolunu sallayarak gezerken ben sadece kendimi ve çocuklarımı cani bir adamdan, çocuklarının gözü önünde beni katletmeye çalışan bir adamdan korumaya çalıştığım için disiplin cezası alıyorum. Bu bence adalet olamaz. Ben yüce mahkememize sığınıyorum. Bu durumdan kurtulmak istiyorum. Çünkü çocuklarıma bakacak kimse yok. Çocuklarımın yanında olmak istiyorum. İtirazımızın kabul edilmesini beklerken, itirazımız da reddedildi, şaşkınız" diye konuştu.