Eski İHD Başkanı Ali Aydın cinayetinde ağır müebbet istemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski İHD Başkanı Ali Aydın cinayetinde ağır müebbet istemi

Eski İHD Başkanı Ali Aydın cinayetinde ağır müebbet istemi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Çiğli'de eski İHD İl Başkanı Ali Aydın'ı başına taşla vurarak öldüren Mahmut Delil Erik hakkında 'canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sanık yarın hakim karşısına çıkacak.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, eski İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Eş Başkanı ve Bölge Temsilcisi Ali Aydın'ı (69) başına taşla vurarak öldüren Mahmut Delil Erik (30) hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 14 Ocak 2026'da Evka-2 bölgesinde dağlık alanda meydana geldi. Eski İHD İzmir Eş Başkanı, emekli öğretmen ve avukat Ali Aydın, sabah yürüyüşü yaparken saldırıya uğradı. Başına taşla vurulan Aydın, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının incelemelerinin ardından Aydın'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelinin Mahmut Delil Erik olduğunu belirleyip gözaltına aldı. Erik, polisteki ifadesinde suçunu itiraf edip, olayı uyuşturucunun etkisi altında gerçekleştirdiğini iddia etti. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Erik tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aydın'ın cenazesi ise Harmandalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olaya ilişkin soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede Erik'in ağabeyinin Çiğli Polis Merkezi Amirliği'ne giderek kardeşinin vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunduğunu ve şüpheli bir durum olduğunu söyledikten sonra Mahmut Delil Erik'in gözaltına alındığı belirtildi. İddianamede Erik'in, "Zaten ölecekti, vakit gelmişti. Ben vesile oldum. Ölmeyi hak ediyordu. Önce sopayla vurdum, daha sonra kafasına taşla vurdum" dediği yer aldı. Erik'in sakinleştirici ilaçlar kullandığı ve olayda asabiyetinin de rol oynandığının altı çizildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında sanık hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan da 1 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame kabul edilirken, Erik yarın Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA

Mahmut Delil, Ali Aydın, Güncel, Çiğli, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski İHD Başkanı Ali Aydın cinayetinde ağır müebbet istemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti
Gemi faciasında acı bekleyiş sürüyor Anne Biçer’in yürek yakan sözleri: Ölü ya da diri... Gemi faciasında acı bekleyiş sürüyor! Anne Biçer'in yürek yakan sözleri: Ölü ya da diri...
Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Ben-Gvir içeride dua etti Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Ben-Gvir içeride dua etti
Gemi faciası ağabey-kardeşi ayırdı Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor Gemi faciası ağabey-kardeşi ayırdı! Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor
Girne’deki gemi faciasının son görüntüleri ortaya çıktı Girne'deki gemi faciasının son görüntüleri ortaya çıktı
Türklerin akın ettiği şehirde bir hırsızlık vakası daha Türklerin akın ettiği şehirde bir hırsızlık vakası daha
Daha imzası bile kurumamıştı Samet Akaydin, Trabzonspor’dan ayrılıyor Daha imzası bile kurumamıştı! Samet Akaydin, Trabzonspor'dan ayrılıyor
Sevgilisi tarafından aldatılan gencin feryadı yürek dağladı: Gözlerimle gördüm Sevgilisi tarafından aldatılan gencin feryadı yürek dağladı: Gözlerimle gördüm
Göçük, işçiyi bir anda yuttu Belinden aşağısı yerin altına gömüldü Göçük, işçiyi bir anda yuttu! Belinden aşağısı yerin altına gömüldü

13:43
Bombalar peş peşe patlıyor Galatasaray’dan saat başı transfer
Bombalar peş peşe patlıyor! Galatasaray'dan saat başı transfer
13:33
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde zirvede, ama kötü anlamda
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde zirvede, ama kötü anlamda
13:11
Togg’da büyük değişim iddiası 3 şirketten art arda açıklama geldi
Togg'da büyük değişim iddiası! 3 şirketten art arda açıklama geldi
13:10
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran “Grup halinde cinsel ilişki“ iddiası
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran "Grup halinde cinsel ilişki" iddiası
13:08
Dünya o hareketini konuşuyor Arda Güler’in ne yaptığını sadece Türkler anladı
Dünya o hareketini konuşuyor! Arda Güler'in ne yaptığını sadece Türkler anladı
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay’da dünyaya seslendi İsrail’e özel vurgu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu
12:38
KAP geldi İşte Osimhen’in yedeği
KAP geldi! İşte Osimhen'in yedeği
12:37
Altının kaderi belli oluyor Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride
Altının kaderi belli oluyor! Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride
12:25
Trump’ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı 3 mahalle hemen kamulaştırdı
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı
11:39
Girne faciasında “çatlak gemi” iddiası Sigorta eksperinden kan donduran rapor
Girne faciasında “çatlak gemi” iddiası! Sigorta eksperinden kan donduran rapor
11:31
Fenerbahçe’de deprem Talisca dahil 4 isme “Güle güle“ dendi
Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme "Güle güle" dendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 14:28:21. #7.13#
SON DAKİKA: Eski İHD Başkanı Ali Aydın cinayetinde ağır müebbet istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement