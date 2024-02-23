Kalp krizi sonucu vefat eden eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Sırrı Aydoğan, toprağa verildi.
Aydoğan için iki dönem belediye başkanı olarak görev yaptığı Bornova Belediyesi önünde tören düzenlendi.
Törene Aydoğan'ın ailesinin yanı sıra Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile belediye çalışanları katıldı.
Kocaoğlu, Aydoğan'ın ölümü nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Dinimizi iyi bilen, iyi yorumlayan ve İslam'ı evrensel ahlak kurallarına göre, laikliğe göre, Cumhuriyete göre, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine göre en iyi yorumlayan, savunan ve uygulayan bir abimizdi. 15 sene çok yoğun çalıştık, ben ondan çok şey öğrendim. Ona karşı bir hatam oldu ise, yapmamaya çalıştım ama Allah affetsin diyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun." dedi.
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise "Bornova Belediyesi'nde yaptığı çalışmalar bizlerde iz bırakmıştır. Unutmak mümkün değil. Gerçekten çok üzgünüm." diye konuştu.
İduğ, Aydoğan'ın görev yaptığı 1977-1980 ile 2004-2009 yılları dönemindeki fotoğraflarını gösterdi.
Aydoğan'ın yakınları törende taziyeleri kabul etti.
Aydoğan'ın cenazesi, ikindi vakti Hüseyin İsa Bey Camisi'nde kılınan namazın ardından Eski Bornova Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Rıfat Nalbantoğlu, Mahir Polat, Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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