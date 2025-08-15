Eski milletvekili Ali Boğa Trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
15.08.2025 18:18  Güncelleme: 18:54
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yaya geçidinden geçmeye çalışan 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı 76 yaşındaki 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Cumhuriyet Bulvarı Karaçulha mevkisinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan76 yaşındaki 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa'ya çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Ali Boğa'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ile siyasi parti temsilcileri olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı.

Boğa'nın cesedi, incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otomobilin sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Tuna Han:
    hadi bakalım sıralı olur inşallah biz her gün ölüp ölüp diriliyoruz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:20
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
17:30
Memur-Sen’den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
