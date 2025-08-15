Eski milletvekili Ali Boğa Trafik kazasında hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı 76 yaşındaki 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Cumhuriyet Bulvarı Karaçulha mevkisinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan76 yaşındaki 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa'ya çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Ali Boğa'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazanın ardından Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ile siyasi parti temsilcileri olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı.Boğa'nın cesedi, incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otomobilin sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.
