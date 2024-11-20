Eski Milli Basketbolcu İlkan Karaman'ın Ölümüne Neden Olan Sürücü Hakkında İddianame - Son Dakika
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Eski Milli Basketbolcu İlkan Karaman'ın Ölümüne Neden Olan Sürücü Hakkında İddianame

Eski Milli Basketbolcu İlkan Karaman\'ın Ölümüne Neden Olan Sürücü Hakkında İddianame

Muğla'nın Datça ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a çarparak ölümüne neden olan Emre Ali Önder hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Olay sırasında alkollü olduğu belirlenen Önder, ifadesinde kazanın nedenini anlattı.

20.11.2024 12:57  Güncelleme: 13:00
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MUĞLA'nın Datça ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a (34) otomobili ile çarparak ölümüne neden olan tutuklu Emre Ali Önder (30) hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İzmir'de yaşayan, Basketbol Süper Ligi'nde yıllarca birçok takımda forma giyen, aynı zamanda bir dönem A Milli Takım'da oynayan İlkan Karaman, Muğla'nın Datça ilçesinde ev kiraladı. Karaman, eşyalarını Datça'ya taşıdı. Buradaki bir akaryakıt istasyonunun önünden 8 Eylül'de saat 02.30 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen Karaman'a, inşaat mühendisi Emre Ali Önder'in kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Karaman, kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kazanın ardından kaçan Önder, 2 saat sonra Datça Devlet Hastanesi'nin önünde yakalandı. Muayenesinde 1,19 promil alkollü olduğu belirlenip, gözaltına alınan Önder, tutuklandı.

'KAZA ANINDA ALKOLLÜYDÜM'

Önder, savcılıktaki ifadesinde evinde yüksek alkol oranına sahip 2 bira içtiğini belirtip, "Sonrasında annemin uyku ilacını almak amacıyla trafiğe çıktım. Araçla Reşadiye Mahallesi'ndeki kavşağa geldiğimde ışıklardan geçeceğim için frene bastım. Frene basmamla birlikte araç kaymaya başladı. Bu nedenle refüje çarptım ve direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride doğru geçtim. Bu sırada olay yerinde yaya olarak bulunan tanımadığım, ismini sonradan öğrendiğim bir kişinin hayatını kaybettiğini öğrendim. Kazadan sonra olay yerine vatandaşlar gelip, bizimle ilgilendi. Yaralandığım için Datça Devlet Hastanesi'ne gittim. Amacım, olay yerinden kaçmak değildi. Hastanedeyken polis ekipleri geldi ve beni yakaladılar. Kaza anında alkollüydüm. Yaşananlar için üzgünüm" dedi.

ASLİ DERECEDE KUSURLU

Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma tamamlanıp, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, İstanbul Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'nce düzenlenen raporda Önder'in dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları ile asli derecede kusurlu olduğunun, Karaman'ın kusurunun bulunmadığı anlatıldı.

SONUCU ÖNGÖRMESİ GEREKİRDİ

Emre Ali Önder'in olay anından yaklaşık 1 saat 15 dakika sonra alınan raporunda 1.19 promil alkollü olduğunun tespiti göz önüne alındığında, olay anında alkol oranının daha yüksek olduğunun anlaşıldığı, ifadesinde de trafiğe çıkmadan önce yüksek alkol oranına sahip bira tükettiğini belirttiği, meydana gelen sonucu öngörmesinin gerektiği, bu bağlamda şüphelinin bilinçli taksirle hareket ettiğinin kabul edilmesinin gerektiği ifade edildi.

DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE UYMAMIŞ

İddianamede tüm dosya kapsamı ve deliller birlikte değerlendirildiğinde; şüphelinin üzerine atılı bilinçli taksirle ölüme neden olma suçunu 1.19'dan daha yüksek promil alkollü olarak trafiğe çıkıp, dikkat ve özen yükümlülüklerine uymayarak kazaya sebebiyet verip, sonucunda İlkan Karaman'ın ölümüne neden olduğu yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eski Milli Basketbolcu İlkan Karaman'ın Ölümüne Neden Olan Sürücü Hakkında İddianame - Son Dakika

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