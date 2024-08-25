Eski Rum Dışişleri Bakanı, Kıbrıs Türkü çocukların katledilmesini sosyal medyada paylaştı - Son Dakika
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Eski Rum Dışişleri Bakanı, Kıbrıs Türkü çocukların katledilmesini sosyal medyada paylaştı

Eski Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, Rumların katlettiği Kıbrıs Türkü çocukların fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak Rum yönetimini katliamı gerçekleştirenlere karşı adım atmamakla suçladı.

25.08.2024 19:58
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Eski Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, Rumların katlettiği Kıbrıs Türkü çocukların fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak Rum yönetimini katliamı gerçekleştirenlere karşı adım atmamakla suçladı.

Sosyal medya hesabından 1974 yılındaki Muratağa katliamında öldürülen ilkokul çocuklarının çektirdikleri son fotoğrafı paylaşan Markulli, Kıbrıs Türklerinin EOKA-B tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Markulli, "Tüm çocuklar, EOKA-B tarafından öldürüldü. Bu fotoğraf, yaşanan trajediyi bir kez daha ortaya koyuyor." ifadelerini kullandığı paylaşımda katliamın faillerinin bilinmesine rağmen Rum yönetiminin bu konuda hiçbir adım atmadığına dikkati çekti.

Eski Dışişleri Bakanı Markulli, "Bu iğrenç suçlardan dolayı kimse cezalandırılmadı." mesajıyla yetkililere tepkisini gösterdi.

Markulli'nin hesabının altına yorum yapan bazı Rum kullanıcılar, katliamdan haberlerinin olmadığını savunurken bazıları da katliamın gerekçelerinin bulunduğunu ileri sürdü.

Gelen tepkiler üzerine Markulli, fotoğrafı sosyal medya hesabının kapak fotoğrafı haline getirdi.

Markulli'nin bu paylaşımının GKRY'de görev yapmış bir yetkili tarafından sivillere yönelik Muratağa'daki katliamı kabullenme anlamında ilk olma özelliği taşıdığı bildirildi.

Eski Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, 8 yıl önce de Muratağa-Atlılar'da katliama uğrayan Kıbrıs Türklerinin toplu mezarlarının fotoğrafını paylaşmıştı.

Türk tarafı, katliama Rum asker ve polisinin karıştığını belirtiyor

Bazı Rumlar, Kıbrıs'ta 1963-1974 yıllarında Türklere yönelik sistematik saldırı ve katliamları sadece terör örgütü EOKA-B'nin yaptığını kabul ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) yetkililer ise Türklere yönelik katliamların bizzat Akritas ve Enosis planları çerçevesinde gerçekleştirildiğini, bu planların da Yunan ve Rum devlet yetkililerinin onayıyla uygulamaya konulduğunu vurguluyor.

KKTC'li yetkililer, Kıbrıs'ta Türklere yönelik saldırılara Rum asker ve polisinin katıldığını savunarak bu konuda çok sayıda delil ve belge paylaştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir konuşmasında, 14 Ağustos 1974'te Muratağa-Sandallar ve Atlılar'da Kıbrıs Türklerine yönelik katliamların "cezalandırılmamış toplu katliamlar" olarak tarihe geçtiğini dile getirerek, "Burada gerçekleşen soykırımı, Rum asker ve polisi yaptı. Bu cinayetleri işleme talimatını Rum yetkililerin verdiğini, soykırımı da Rum asker ve polisinin gerçekleştirdiğini belgeleriyle gördük. Bu cinayetleri işleyenlerin suçları belgelerle sabit olduğu halde yargılanmadılar. Biz, Kıbrıs'ta nelerin yaşandığını çok iyi bilmekteyiz. Kıbrıs Barış Harekatı sadece Türklere değil Rumlara da barışı getirdi." ifadelerini kullanmıştı.

Muratağa-Sandallar ve Atlılar Katliamı

Rum askeri, polisi ve terör örgütü EOKA tarafından Muratağa-Sandallar ve Atlılar köylerinde 14 Ağustos 1974'te tamamı kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 126 Kıbrıslı Türk öldürülerek toplu mezarlara konuldu.

Atlılar köyündeki toplu mezar 20 Ağustos 1974'te, Muratağa-Sandallar'daki toplu mezar ise bir çobanın toprağın üzerindeki eli fark etmesiyle 2 Eylül 1974'te ortaya çıkarıldı.

Muratağa-Sandallar ve Atlılar Katliamı, Türk Silahlı Kuvvetlerince Kıbrıs Barış Harekatı'nın 2. aşamasının sebeplerinden biri olarak gösterilmişti.

Kaynak: AA

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