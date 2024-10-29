Eski Üsküp Çarşısı\'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenlendi

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Kuzey Makedonya'daki Eski Üsküp Çarşısı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Başkent Üsküp'te Esnaf Derneği tarafından, ZOR Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Esnaf Derneği Başkanı Bujar Dullovi, ZOR Derneği Başkanı Hacer Sulooca, çarşı esnafı ile vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladıklarını, bugünün gurur duydukları bir gün olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle birçok yerde etkinlikler düzenlendiğini anlatan Ulusoy, Üsküp'ün bu konuda etkinlik yapabilecekleri en doğru yer olduğunu kaydetti.

Ulusoy, organizasyona katkısı olanlara teşekkür ederek, "Çarşının kalbindeki bu etkinliğin anlamı çok büyük. Esnafımızın böyle bir organizasyonu yapması, gençlerimizin ellerinde bayraklarla geleceğimizin emin ellerde olduğunu bize böyle göstermesi bizleri böyle bir günde daha fazla mutlu edemezdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini iletiyorum." diye konuştu.

Dullovi de bunun bir başlangıç olduğunu, Esnaf Derneği olarak tüm milletlerin bayramlarını yıllık faaliyet programlarına ekleyerek, Eski Üsküp Çarşısı'nda bulunan tüm milletlerin milli bayramlarını kutlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Sulooca, Büyükelçi Ulusoy'a hediye takdim etti.

Program kapsamında öğrenciler, günün önemini anlatan şiirler okudu, keman ve saz dinletisi sundu.

Etkinlik kapsamında Eski Üsküp Çarşısı'nın belirli yerleri Türk bayraklarıyla süslendi, çarşıyı ziyaret edenlere Türk lokumu ikram edildi.