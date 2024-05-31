Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Başkanlar Buluşuyor programında ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Başkanlar Buluşuyor programında ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Çifteler Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Başkanlar Buluşuyor' programı kapsamında, merkez ve kırsal ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Buluşmada başkanlar, ilçelerin durumları hakkında bilgi alışverişinde bulundu ve vatandaşlarla bir araya geldi.

31.05.2024 17:57
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Çifteler Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Başkanlar Buluşuyor' programı kapsamında, merkez ve kırsal ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası, Eskişehir'in merkez ve kırsal ilçe belediye başkanlarını bir araya getiren 'Başkanlar Buluşuyor' programının ilki, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Buluşmaya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Çifteler İlçe Başkanı Şükrü Keser, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Recai Erdir ile ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen katıldı.

Program, Çifteler ilçesinde Belediye Başkanı Zehra Konakcı'yı ziyaretle başladı. Ünlüce, burada Zehra Konakcı'ya başarılar diledi. Ziyaretin ardından Sakaryabaşı mesire alanına giden başkanlar, doğal su kaynaklarını yerinde inceledi.

Çifteler ilçesi merkezine kurulan pazar yerini gezen Ünlüce ve başkanlara, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çifteler Belediyesi Kültür Evi'nde muhtarlarla bir araya gelen başkanlar, muhtarların ve ilçede görev yapan oda başkanlarının taleplerini dinledi.

Burada konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, iktidara yürünen yolda en önemli konunun halktan gelen talepleri çözmek olduğunu belirterek, "Evet seçim bitti, bizler partiliyiz ama yetkiyi aldıktan sonra hizmetin partisi olmaz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Zehra Hanım'ın geciken belediye başkanlığını çok şükür kazanarak taçlandırdık. Muhtarlar yerel yönetimlerin gözü kulağıdır. Halkın tüm taleplerini yasalar çerçevesinde yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Muhtarlarla bir araya gelerek ilçelerin durumları hakkında bilgi almak istediklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Hem ilçelerimize hem de büyükşehrimize hizmet etmek bizlere nasip oldu. Herkese nasip olmaz. Bizler hizmet etmek için buradayız. Genel Başkan'ımız Özgür Özel'in bir sözü var, 'Sadece belediyenin anahtarı değil, şehrin anahtarını teslim alıyoruz' diye. Gerçekten de bu heyecanla hizmet ediyoruz. Her ay bir ilçede sizlerin sorunlarını dinlemek ve sizlerle beraber bu yolu yürümek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası yürüyüş yapan belediye başkanları, ilçe esnafından ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Buluşma, fotoğraf çekimi ile sonlandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Başkanlar Buluşuyor programında ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

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