Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Başkanlar Buluşuyor programında ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Başkanlar Buluşuyor programında ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Başkanlar Buluşuyor programında ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Sivrihisar Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Başkanlar Buluşuyor programı kapsamında merkez ve kırsal ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Programda belediye başkanları birlikte ziyaretlerde bulundu ve fikir alışverişinde bulundu.

27.06.2024 16:19  Güncelleme: 16:21
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Sivrihisar Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Başkanlar Buluşuyor" programı kapsamında merkez ve kırsal ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Eskişehir'in merkez ve kırsal ilçe belediye başkanlarını bir araya getiren "Başkanlar Buluşuyor"programı, Sivrihisar Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Buluşmaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakçı, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Sivrihisar İlçe Başkanı Faruk Ertaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Recai Erdir ile ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen katıldı.

Program, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'ye makamında yapılan ziyaretle başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Habil Dökmeci'ye başarı dileklerini iletti. Ünlüce, "Habil Başkan'ı belediye başkanlığı koltuğunda görmek ve CHP Sivrihisar İlçe Başkanı'mızı belediyede görmek çok değerli. Demek ki çalışınca kazanılmayacak yer yokmuş. Bize Sivrihisar'dan bir meclis üyesi alırsanız sevinsiniz diyorlardı. Ama biz belediyeyi aldık" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Sivrihisar benim memleketim ve bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sevgili Habil Dökmeci'nin ev sahipliğinde bir araya gelmek, ilçenin önemli yerlerini ziyaret etmek ve fikir alışverişinde bulunduğumuz bu toplantı çok verimli geçti. 74 yıl aradan sonra Sivrihisar'a CHP'li bir başkanın hizmet etmeye başladığını görmek beni sevindiriyor. Habil Dökmeci ve ekibinin Sivrihisar'da harika işler başaracağına inanıyorum. Kendisine başarılar diliyor ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Eskişehir'in tüm ilçeleriyle uyum içinde çalışarak, şehrimizi daha da ileriye taşıyacağız. Sivrihisar'ın gelişimine katkı sağlamak için her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Habil Dökmeci ise ziyarete gelen tüm başkanlara teşekkür ederek, "Başarıya giden yolda çalışmanın önemli bir örneği olduğumuza inanıyorum. Burada gerçekleştireceğimiz tüm çalışmalarda Ahmet Başkan, Kazım Başkan ve Ayşe Başkan'ın adları anılacaktır. Bizler, sizleri asla mahcup etmeyeceğiz" dedi.

Daha sonra başkanlar, Kilim Müzesi, Alemşah Kümbeti, Ulu Camii, Nasreddin Hoca Kültür Evi ve Zaim Ağa Konağı'nı ziyaret etti. Başkan Ünlüce, Kilim Müzesi'ndeki kursiyerler ile sohbet ettikten sonra tezgahın başına geçerek kilim dokumayı denedi.

Programın ardından ilçede yürüyüş yapan belediye başkanları, ilçe esnafı ve vatandaşlarla da sohbet etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Başkanlar Buluşuyor programında ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

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