Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Gençlerin Bayram Coşkusunu Paylaştı
20.05.2026 13:34  Güncelleme: 14:26
(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerle kutlandı. Akşam düzenlenen fener alayına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Atatürk'ün şehri, Cumhuriyet'in şehri Eskişehir'den tüm Türkiye'ye selam olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs dolayısıyla Adalar bölgesinde düzenlenen etkinlikler, gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

Bayram coşkusunu kentin dört bir yanına taşıyan etkinlikler kapsamında Adalar mevkisinde kurulan "Spor Şenliği" alanı, gençlerin ve ailelerin akınına uğradı. Spor, sanat, teknoloji ve eğlenceyi bir araya getiren stantlarda Eskişehirliler unutulmaz bir gün yaşadı.

Şenlik alanında basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, satranç, ok-yay, speedball ve ters bisiklet gibi birçok farklı branşta etkinlikler düzenlenirken, gençler e-spor alanlarında da doyasıya eğlendi. Atölye çalışmaları ve sahne performansları yoğun ilgi gördü.

BİRİMLERİN DÜZENLEDİĞİ ATÖLYELER RENK KATTI

Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinin hazırladığı stantlar da vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi, Veteriner İşleri Dairesi, Sosyal Hizmetler, Çocuk Hakları Birimi, gençlik merkezleri ve ESMEK atölyelerinin yer aldığı alanlarda gençlerin yanı sıra çocuklar da keyifli vakit geçirdi. Park ve Bahçeler Dairesi tarafından hazırlanan 19 Mayıs temalı pano çalışmaları ile grafiti etkinlikleri ise alana ayrı bir renk kattı.

ÜNLÜCE, STANTLARI ZİYARET ETTİ

Etkinlik alanını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, gençlerin bayramını kutlayarak stantları tek tek gezdi. Başkan Ünlüce'ye ziyaret sırasında CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü de eşlik etti.

Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Ünlüce, satranç başta olmak üzere çeşitli oyunlarda gençlerle birlikte vakit geçirirken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliklerde, gençlerin enerjisi bayram coşkusunu zirveye taşıdı.

DANS KULÜPLERİNİN GÖSTERİLERİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Özel dans kulüplerinin sahnelediği dans gösterileri izleyenlerden büyük alkış alırken, günün en dikkat çeken etkinliklerinden biri ise Porsuk Çayı üzerinde gerçekleştirilen Red Bull Bot Kapışması oldu. Eğlenceli ve renkli görüntülere sahne olan yarışmalar, vatandaşlara keyif dolu anlar yaşattı.

Etkinliklerin ardından akşam Büyükşehir Belediyesi tarafından Porsuk Çayı'nda düzenlenen fener alayı, bayram coşkusunu zirveye taşıdı.

FENER ALAYINA YOĞUN KATILIM

Eskişehirlilerin yoğun ilgi gösterdiği fener alayında, Porsuk Çayı'nın iki yakası Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza büründü. Köprüler ve kıyılar boyunca toplanan binlerce vatandaş, marşlar ve alkışlar eşliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusuna ortak oldu.

Fener alayına Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, belediye bürokratları, sporcular ve çok sayıda genç katıldı. Porsuk Çayı üzerinde gerçekleştirilen nefes kesen flyboard gösterisi ise geceye ayrı bir renk kattı. Işıklar ve su gösterileriyle birleşen performans, vatandaşlara görsel şölen yaşattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, şunları söyledi:

"Tam 107 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık meşalesini Samsun'da yaktı. O gün başlayan mücadele; Cumhuriyet, özgürlük ve aydınlık bir gelecek için atılan en büyük adımdı. Bu büyük emanet; gençler için, sizler için, hepimiz için kurulan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Atatürk'ün şehri, Cumhuriyet'in şehri Eskişehir'den tüm Türkiye'ye selam olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

"BU BAYRAMI NİCE YILLAR KUTLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da yaptığı konuşmada 19 Mayıs'ın gençliğe bırakılan en büyük emanetlerden biri olduğuna dikkati çekerek, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere emanet ettiği bu anlamlı bayramı, nice yıllar boyunca aynı inanç ve birlik duygusuyla hep birlikte kutlamaya devam edeceğiz. Başta gençlerimiz olmak üzere herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Hepinizi en sıcak sevgi ve saygılarımla selamlıyorum" diye konuştu.

Gün boyunca konserler, gösteriler ve çeşitli etkinliklerle süren kutlamalar, Eskişehirlilere unutulmaz bir 19 Mayıs yaşattı. Cumhuriyet coşkusunun her yaştan vatandaş tarafından büyük bir heyecanla paylaşıldığı etkinlikler, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

