Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, "2026 Eskişehir Yılı" Projelerini Partililerle Paylaştı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, "2026 Eskişehir Yılı" kapsamında hayata geçirilecek projeleri CHP milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri ve partililerle paylaştı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin "2026 Eskişehir Yılı" kapsamındaki vizyon projeleri, Haller Gençlik Merkezi'nde düzenlenen geniş katılımlı toplantıyla parti örgütüne anlatıldı.

Toplantıya CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan'ın yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Emre Genç, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, meclis üyeleri, ilçe başkanları, mahalle sorumluları ve çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda ilk olarak yıla özel hazırlanan 26 dakikalık video izletildi. Gösterimin ardından konuşan Ünlüce, 2026 Eskişehir Yılı'nın yalnızca bir belediye çalışması değil, kentin tüm dinamiklerini kapsayan ortak bir yolculuk olduğunun altını çizdi. Ünlüce, şunları söyledi:

"2026 yılında, oluşturduğumuz bütün işleri yaparken sizler de bizim yol arkadaşımızsınız"

"Eskişehir'in birlik beraberlik ruhunu oluşturarak; kendi derneğim adına ne yapabilirim, kendi belediyem adına ne yapabilirim, kendi partim adına ne yapabilirim ya da bireysel olarak şehrim adına bir şeyler yapmak istiyorum diyen herkese bir davette bulunmak istedik. Çünkü 2026 yılında, oluşturduğumuz bütün işleri yaparken sizler de bizim yol arkadaşımızsınız. Eleştiriler olduğunda, bir düzeltme yapmamız gerekiyorsa onları düzelterek ilerleyeceğiz. İltifatlarımızı alacağız, eleştirilerimizi alacağız. Ben tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. 2026 heyecanına ortak olduğunuz için hepinizi minnetle kucaklıyorum."

Ataç ise örgütlü mücadelenin ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. 2024 yerel seçim sürecinin Eskişehir açısından tarihi bir başarıyla sonuçlandığını belirten Ataç, şöyle konuştu:

"2028'de çok daha büyük bir başarıya imza atacağız"

"Bu seçim, son 25 yılın en başarılı seçimlerinden biri oldu. Ayşe Başkanımızın vizyonu çok kısa sürede ortaya çıktı. Bugün izlediğimiz yaklaşık 60 proje, Eskişehir'e yeni bir vizyon kazandıracak. Bu 25 yılda Eskişehir'in bize verdiği destek çok önemli. Eskişehirliler, yenilikleri kabul eden bir halktır. Ben Tepebaşı'na belediye başkanı olmaktan büyük gurur duyuyorum. Üç belediyenin ortak akılla üreteceği projeler, Eskişehir'i Türkiye'de örnek gösterilen bir kent haline getirecektir. Biz şanslı bir milletiz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir liderimiz var. Biz Atatürk'ün gösterdiği çizgide ve onun devrimleriyle yolumuza devam edeceğiz. Büyük bir aile olarak iktidara yürüyoruz. 2028'de çok daha büyük bir başarıya imza atacağız."

Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Emre Genç, 2026 projelerinin kapsamına dikkati çekerek, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Belediyelerimiz haksız ve hukuksuz uygulamalarla karşı karşıya. Ancak bugün dinlediğimiz projeler; sanattan spora, sosyal konuttan afet gerçeğine kadar son derece kapsamlı ve umut verici. Bizler bu projeleri sahada, sokakta vatandaşlarımıza anlatacağız. Yereldeki iktidarımızı genelde de iktidar yapma hedefiyle kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

CHP İl Başkanı Talat Yalaz, "2026 Eskişehir Yılı projelerinin hayata geçirilmesinde belediye başkanlarımızdan örgütümüze kadar herkesin büyük bir sorumluluğu var. Bu sürecin asıl taşıyıcıları bizleriz. Örgütü, belediyeleri ve milletvekillerini birbirinden ayıran anlayış bu partiye zarar verir. Biz ancak birlikte hareket edersek güçlenir, başarıyı kalıcı hale getiririz" ifadelerini kullandı.

"Atılan her adımın Eskişehir'imize değer katacağına olan inancımız tam"

CHP'li Çakırözer, "Şehrimizin geleceğine dair ortak hedefleri ve sorumluluğu bir kez daha hissettiğimiz 2026 Yılı Vizyon projelerinin bir an önce hayata geçmesin heyecanla bekliyoruz. Ayşe Başkanımıza ve projenin ortaya çıkmasında emeği geçen belediye çalışanlarına teşekkürler. Atılan her adımın Eskişehir'imize değer katacağına olan inancımız tam. Güzel şehrimizi dayanışmayla, ortak akılla hep birlikte daha güzel yarınlara taşıyacağız" dedi.

CHP'li Süllü, "Eskişehir'imizi birlikte geleceğe taşıyoruz. Gurur duyduğumuz şehrimizde sahip olduğumuz huzurlu, mutlu yaşam koşullarını daha ileriye taşıyacak yerel yönetim anlayışımız doğrultusundaki projeler hakkında bilgi aldık. Şehrimizi daha dirençli ve daha güçlü şehir haline getirecek projelerden dolayı, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce olmak üzere, emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" diye konuştu.

CHP'li Arslan da "Ortak akıl ve iş birliğiyle Eskişehir'imizin değerlerini koruyan ve geleceğe taşıyan her çalışmanın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vizyona katkı sunan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"2026 Eskişehir Yılı" toplantısı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi."