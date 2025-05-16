Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden 19 Mayıs Düzenlemeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden 19 Mayıs Düzenlemeleri

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla başta turistik merkezler olmak üzere cadde otoparklarda ve ulaşımda bir dizi düzenlemeye gidildiğini duyurdu Belediyeden yapılan açıklamada, Kent Lokantaları'nın kapalı olduğu ancak Kentpark’taki Kent Lokantası ile Aktif Yaşam Parkı kafe hizmetinin gün boyu devam edeceği belirtildi.

16.05.2025 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla başta turistik merkezler olmak üzere cadde otoparklarda ve ulaşımda bir dizi düzenlemeye gidildiğini duyurdu Belediyeden yapılan açıklamada, Kent Lokantaları'nın kapalı olduğu ancak Kentpark'taki Kent Lokantası ile Aktif Yaşam Parkı kafe hizmetinin gün boyu devam edeceği belirtildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla turistik merkezlerde, cadde otoparklarda ve ulaşımda bir dizi düzenlemeye gidildiğini açıkladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda turistik merkezlerin açık olacağını ifade eden yetkililer, cadde otoparkları ve şehitlik otoparkının da gün boyu ücretsiz hizmet vereceğini belirttiler.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Sanat Sokağı ve Avlu Eskişehir Sanat Kompleksi, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Eskişehir Kurtuluş Müzesi, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Uluslararası Çağdaş Seramik Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi, İmren Erşen Oya Müzesi, Eskişehir Hamam Müzesi, Zuhal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi, Berna Türemen Kedi Sanat Evi ve Ali İsmail Türemen Mavi Sanat Evi, Sazova Hayvanat Bahçesi, Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi, Sazova Masal Şatosu olmak üzere tüm turistik tesislerimiz 19 Mayıs Pazartesi günü açık olacaktır.

Kent Lokantaları kapalı ancak Kentpark'taki Kent Kafe ile Aktif Yaşam Parkı içinde bulunan Yaşam Kafe hizmeti vermeye gün boyu devam edecek. Emek Kafe ise kapalı olacak. Porsuk Çayı üzerinde hizmet veren esbotlar ve gondollar vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Şehitlik otoparkı ve cadde otoparkları da gün boyu ücretsiz olacaktır. Halk Ekmek büfelerimiz ise 19 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacaktır.

Ayrıca Osmangazi Spor Sahası açık,  Büyükşehir Belediyesi'ne ait spor merkezleri ve Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu ise kapalı olacaktır.

Estram'da 19 Mayıs Pazartesi günü tüm tramvay hatlarında Cumartesi sefer sıklığı uygulanacak. Kalkış saatlerine www.eskisehir.bel.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

Zabıta ve İtfaiye teşkilatımız 7/24 görev başında olacak olup, zabıta ekiplerimize ALO 153 üzerinden, itfaiye ekiplerimize ise ALO 112 üzerinden ulaşabilirsiniz."

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kent Lokantası, Eskişehir, Gençlik, Ulaşım, Güncel, Dizi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden 19 Mayıs Düzenlemeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AB’den Arnavutluk’un üyelik sürecine tam destek AB'den Arnavutluk'un üyelik sürecine tam destek
Yapay zeka ile kanser teşhisinde yüzde 90 başarı Yapay zeka ile kanser teşhisinde yüzde 90 başarı
Yok artık Mert Günok 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket Yok artık Mert Günok! 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket
Hindistan, Çelebi Havacılık’ın güvenlik iznini iptal etti Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti
Yılın transfer sürprizi: Fatih Terim, Kocaelispor’dan istiyor Yılın transfer sürprizi: Fatih Terim, Kocaelispor'dan istiyor
DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı
İlk görüşme Bakan Fidan’la Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek İlk görüşme Bakan Fidan'la! Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek
Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov’u görevden aldı Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov'u görevden aldı
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’nde şok etkisi yaratan gelişme Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde şok etkisi yaratan gelişme
Ancelotti gider gitmez Real Madrid’den Mourinho’ya sürpriz telefon İşte sebebi Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi
Osmaniye sele teslim Onlarca araç sular altında kaldı Osmaniye sele teslim! Onlarca araç sular altında kaldı

15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
15:25
Zirvede renkli anlar Erdoğan’a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
15:24
Fenerbahçe seçime gidiyor İşte Ali Koç’un karşısına çıkacak adaylar
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar
13:52
Dolmabahçe’de ikinci görüşme Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı
Dolmabahçe'de ikinci görüşme! Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı
12:59
MSB’den DEM Partili Bakırhan’ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt
MSB'den DEM Partili Bakırhan'ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt
22:37
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles’in görevine son verdi
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles'in görevine son verdi
22:32
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
22:25
Özgür Özel’den ’’Espresso Lab’’ çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
Özgür Özel'den ''Espresso Lab'' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
22:21
Fatih Terim’in Al Shabab’ı durdurulamıyor 3 gollü zafer
Fatih Terim'in Al Shabab'ı durdurulamıyor! 3 gollü zafer
22:05
İstanbul’da muhteşem geri dönüş İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde
İstanbul'da muhteşem geri dönüş! İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde
21:36
BAE’den ABD’ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü
BAE'den ABD'ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü
21:34
Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 16:24:21. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden 19 Mayıs Düzenlemeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.