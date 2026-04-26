Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sazova Çocuk Evi'nin Temelini Attı

26.04.2026 15:40  Güncelleme: 16:14
(ESKİŞEHİR) - "2026 Eskişehir Yılı" vizyon projeleri kapsamında her ayın 26'sında yeni bir açılış ya da projeyi hayata geçireceklerini duyuran Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, Sazova Çocuk Evi'nin temelini attı. Ünlüce, "Çocukların neşeli kahkahalarının bu mekanda yankılandığını, bilim temelli bir eğitim aldıklarını ve öğretmenler ile velilerin yüzlerindeki mutluluğu gördükçe, bu yatırımın ne kadar doğru ve anlamlı olduğunu bir kez daha hep birlikte teyit etmiş olacağız" dedi.

Eskişehir'in Sazova Mahallesi'nde gerçekleştirilen temel atma töreni öncesinde Atatürk Bulvarı'ndaki "Arabasız Pazar" etkinliğinde vatandaşlarla bir araya gelen Ünlüce, Sazova Çocuk Evi temel atma törenine şehir içi toplu ulaşım kullanarak geçti.

Törene Ünlüce'nin yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kapanoğlu, Sazova Mahalle Muhtarı Kamil Emre, CHP Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal, belediye bürokratları ve vatandaşlar katıldı.

Sazova Mahalle Muhtarı Kamil Emre, "Ben özellikle Büyükşehir Belediyemizin bu mahalleye Sazova Parkı ile başlayan çok büyük yatırımlar gerçekleştirdiğini belirtmek istiyorum. Ayrıca Aktif Yaşam Parkı bu mahalleye çok büyük değer kattı. Özellikle Karabayır ve Sazova Mahallesi'nden sürekli memnuniyet dileklerini duyuyorum. Herkes orada yürüyüş yaptığını, hava aldığını söylüyor, çok farklı bir anlayışla hayata geçirilen bir park. Eminim bu proje de mahallemize çok büyük değer katacak" dedi.

CHP Milletvekili Süllü, "Gerçekten çok önemli bir hizmet. Çocuklara yapılacak yatırım, gerçek anlamda çok büyük bir yatırım. Burada sloganda da görüyoruz; 'Çocuklar için her temel geleceğe atılmış bir imzadır.' diyor. Gerçekten çocuklara yapılan her yatırım; her birimizin geleceği, ülkemizin geleceği için çok çok önemli adımlar. Eminim bu proje de mahallemize çok büyük değer katacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sevgili Ayşe Ünlüce'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Ünlüce, çocukların gelişimini destekleyen projelere öncelik verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Çocuklara yapılan her yatırımın ayrı bir anlam taşıdığını düşünüyoruz"

"Sazova ve çevresindeki mahallelerin de büyük ölçüde faydalanacağı bu tesisin, özellikle çocuklar için son derece kıymetli bir yatırım olduğuna inanıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla, inançla ve Atatürk'e bağlılıkla kutladığımız bu haftada, çocuklara yapılan her yatırımın ayrı bir anlam taşıdığını düşünüyoruz. Değerli misafirlerimiz, halihazırda tam gün hizmet veren üç adet çocuk evimiz bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, ESMEK kurslarımıza katılan anneler, babalar ve gençler için çocuklarını güvenle bırakabilecekleri, onlara kısa bir nefes alma imkanı sunan çocuk alanlarımız da mevcuttur. Ancak üç çocuk evimiz tam gün esasına göre hizmet vermektedir. Bunlardan biri, bugün aramızda bulunan değerli vekilimizin de proje hazırlayıcıları arasında yer aldığı Es Çocuk Evidir. Ayrıca Tepebaşı'nda bir çocuk evimiz daha ve belediye çalışanlarımızın faydalandığı bir başka çocuk evimiz bulunmaktadır."

Bugün ise dördüncü çocuk evimizin temelini atmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çocukların neşeli kahkahalarının bu mekanda yankılandığını, bilim temelli bir eğitim aldıklarını ve öğretmenler ile velilerin yüzlerindeki mutluluğu gördükçe, bu yatırımın ne kadar doğru ve anlamlı olduğunu bir kez daha hep birlikte teyit etmiş olacağız. Bu duygularla, Sazova Çocuk Evi'nin başta mahallemiz olmak üzere çevre mahallelere, çocuklarımıza ve velilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından butona basılarak Sazova Çocuk Evi'nin temeli atıldı.

Çok yönlü bir yaşam alanı

Toplam bin 175 metrekarelik yerleşim alanına sahip olacak proje, 700 metrekare kapalı ve 710 metrekare açık alanıyla dikkati çekiyor. İki katlı olarak inşa edilecek Sazova Çocuk Evi'nde dört adet atölye ve derslik, 100 kişilik konferans salonu ve sahne ile yönetim birimleri yer alacak. 60 çocuk kapasitesiyle hizmet verecek merkez, çocukların hem eğlenebileceği hem de öğrenebileceği çok yönlü bir yaşam alanı olacak.

Modern mimari anlayışla tasarlanan yapı; beton, tuğla ve camın dengeli kullanımıyla estetik bir görünüm sunarken, cepheden çatıya uzanan geniş pencereleri sayesinde gün ışığından maksimum düzeyde faydalanacak. Çevreci yaklaşımıyla da öne çıkan proje, sürdürülebilir ve sağlıklı bir ortamda çocukların gelişimine katkı sağlayacak.

Kaynak: ANKA

15:37
Ahmet Çakar'dan derbi için bomba tahmin
15:15
45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı
15:10
Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım
14:41
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
14:02
Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı
13:45
Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti
13:27
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
13:00
Suriye'de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı
