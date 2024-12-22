Eskişehir\'de 17 Bin Gemlik Zeytin Fidanı Dağıtıldı

Güncel

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçesinde düzenlenen törenlerle vatandaşlara 17 bin adet Gemlik zeytin fidanı dağıttı. Proje kapsamında zeytin hasadından elde edilen kaliteli ve natural zeytinyağı, kentin ilk yerleşim yeri ve tarihteki en eski ismi olan Dorlion markasıyla Üretici Marketlerde satılıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sarıcakaya ve Mihalgazi'de zeytinciliği yaygınlaştırmak üzere vatandaşlara 17 bin adet Gemlik zeytin fidanını törenle teslim etti. Zeytin fidanları ile 100 hektarlık bir alanda zeytin fidanları yetişecek. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın başlattığı proje kapsamında başvuru yapan tüm vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Daha önce domates fidesi, marul fidesi, dut fidanı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan desteği, yem, hasat desteği, toprak analizi gibi ardı ardına karşılıksız destekleri çiftçinin hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, zeytincilik projesi ile bölgedeki kalkınmayı artırmayı hedefliyor.

Mihalgazi ilçesinde düzenlenen tören Sarıcakaya'da devam etti. Daha önce Kapama Zeytin Bahçesi Projesi kapsamında 12 bin adet fidan dağıtan ve 435 dekarlık zeytin bahçesi oluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu kez talepte bulunan 28'i kadın olmak üzere 170 üreticiye Gemlik zeytin fidanı dağıttı.

Dağıtım törenlerine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Recai Erdir, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Koyuncu, belediye bürokratları, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Genel Sekreter Vekili Erdir törende yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediye'mizin zeytin fidanı desteği kapsamında düzenlediğimiz zeytin fidanı dağıtım törenine hoş geldiniz diyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başkan'ımız Ayşe Ünlüce bugün sizlerle bir arada olmayı çok istedi ancak önceden planlanan programlar nedeniyle katılamadı. Öncelikle Başkan'ımızın sizlere selam ve sevgilerini iletiyorum. Bildiğiniz üzere Büyükşehir Belediyesi olarak, uzun yıllardır kırsalda tarım ve hayvancılık yapan çiftçilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Eskişehir'in Antalya'sı olarak bilinen Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerimizde zeytinciliği yeniden ayağa kaldıran çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. 12 bin adet zeytin fidanı dağıtarak 435 dekarlık zeytin bahçesi oluşturduk. Bölgede üretim yapan çiftçimizden aldığımız zeytinlerden Dorlion markası ile Türkiye'nin en kaliteli, içilebilir zeytinyağlarından birini ürettik. Şu anda da bu zeytinyağlarının satışı, Üretici Market'lerimizde devam ediyor. Bugün de sizlerin emeği ile büyüttüğümüz bu adımı yeni bir aşamaya taşıyoruz. Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerimizde 28'i kadın 145 çiftçimize 17 bin adet Gemlik zeytin fidanı desteği vereceğiz. Yaklaşık 100 hektarlık alanda yapılacak dikimle bölgemizde yeni gelir kaynağı oluşturacağız. Bu sizlere hem moral hem güç verecek. Sözlerimi tamamlarken destek alan tüm çiftçilerimizi kutluyor, bu desteğin alın teriyle ekmeğini kazanan, topraklarımıza can veren siz kıymetli çiftçilerimize hayırlı olmasını ve bol bereket getirmesini diliyorum."