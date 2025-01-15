Eskişehir'de 23 günlük bebeğin ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de 23 günlük bebeğin ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı

Eskişehir\'de 23 günlük bebeğin ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı

Eskişehir'de 23 günlük bir erkek bebek, ailesi tarafından rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı ancak kalbinin durduğu belirlenerek kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

15.01.2025 15:27  Güncelleme: 16:43
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ESKİŞEHİR'de evde rahatsızlanarak ailesinin bir eczaneye götürdüğü 23 günlük erkek bebek, ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kalbinin durduğu belirlenen bebeğin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde oturan Suriye uyruklu A.J.'nin (22) 3 çocuğundan biri olan 23 günlük erkek bebek, sabah saatlerinde rahatsızlandı. Bebeklerinin nefes almadığını fark eden A.J. ve eşi, bebeği Ertaş Caddesi'ndeki bir eczaneye götürdü. Eczanedekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinde kalbinin durduğu belirlenen bebek, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan bebek doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından bebeğin anne ve babasının ifadesi alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de 23 günlük bebeğin ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı - Son Dakika

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