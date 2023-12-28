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Eskişehir'de 28 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 28 düzensiz göçmen yakalandı

Eskişehir'de yapılan operasyonlarda 18-28 Aralık tarihleri arasında 11'i Afganistan, 7'si Irak, 5'i Suriye, 2'si İran, birer de Rusya, Özbekistan ve Azerbaycan vatandaşı olmak üzere toplam 28 düzensiz göçmen yakalandı. Bir şüpheliye insan kaçakçılığı iddiasıyla cezai işlem uygulandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Eskişehir\'de 28 düzensiz göçmen yakalandı
28.12.2023 - 15:49,
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Eskişehir'de polis tarafından yapılan operasyonlarda 28 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda 18-28 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 11'i Afganistan, 7'si Irak, 5'i Suriye, 2'si İran, birer de Rusya, Özbekistan ve Azerbaycan vatandaşı olmak üzere 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Bir şüpheliye insan kaçakçılığı iddiasıyla cezai işlem uygulandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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