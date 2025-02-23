Eskişehir'de Büyümek, Eskişehir'i Özlemek Sloganı ile Yoğun Katılımlı Söyleşi Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de Büyümek, Eskişehir'i Özlemek Sloganı ile Yoğun Katılımlı Söyleşi Gerçekleştirildi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği söyleşide, yazar Ümit Alan ve müzisyen Tuna Kiremitçi, doğup büyüdükleri şehirle olan anılarını paylaştı. Etkinliğe katılan belediye başkanı ve milletvekilleri, şehirle olan ilişkileri üzerine konuştu. Söyleşinin ardından Kiremitçi, Eskişehirliler için sevilen şarkılarını seslendirdi.

23.02.2025 12:15  Güncelleme: 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Eskişehir'de Büyümek, Eskişehir'i Özlemek" başlıklı söyleşi, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yazar ve iletişimci Ümit Alan ile yazar, şair, müzisyen Tuna Kiremitçi, doğup büyüdükleri şehr ilişkin anılarını katılımcılarla paylaştı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Eskişehir'de Büyümek, Eskişehir'i Özlemek!" başlıklı söyleşide, yazar ve iletişimci Ümit Alan ile yazar, şair, müzisyen Tuna Kiremitçi'yi ağırladı. Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan ile önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Bu şehir beni büyüttü, bana emek verdi. Sivil toplumda ve baroda çalışırken hep bu şehirle birlikte büyüdüğümü hissettim. Kamu ve sivil toplumda uzun yıllar emek verdim ve bugün bu emeklerimle Eskişehir'in ilk kadın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak karşınızdayım. Bunun gururunu yaşıyorum. Ama bir de doğup büyüdükleri bu şehirden ayrılanlar var. Onların hikayelerini dinlemek için bugün buradayız. Tuna Kiremitçi, Eskişehir'den ayrıldı ama ilk filmini ve ilk kitabını Eskişehir ile ilgili yazdı. Ne mutlu bize! Ne güzel bir Eskişehir sevdası! Ümit Alan da buradan ayrıldı ama hem ailesi burada hem de aklı ve fikri hep Eskişehir'de. Başkan olduktan sonra inanılmaz bir destekle her zaman Büyükşehir Belediyemizin yanında oldu. İşte Eskişehir'in yetiştirdiği güzel insanlar… Burada kalsalar da ayrılsalar da Eskişehir'e olan sevgileri hiç bitmiyor, bu şehre hizmet etmeye devam ediyorlar."

"Bana artık Eskişehir bir film seti gibi geliyor"

Ümit Alan, şöyle konuştu:

"Eskişehir'de net iki şeyi özlüyorum. Birincisi, her yere yürüyerek gitmek. Bu şehirde insanların en büyük şansı, yürünebilir bir şehir olması. İkincisi de bisiklet… Hayatım bu şehirde bisiklet üzerinde geçti. Üniversiteye bisikletle gidiyordum, işe bisikletle gidiyordum. 2003 yılında İstanbul'a taşındım. Benim göçtüğüm yıllarda Eskişehir bir şantiyeydi, dönüşüm halindeydi. Şehir benim olmadığım yıllarda inanılmaz bir değişim geçirdi ve herkesin turistik seyahat için gelmeye başladığı bir yer haline geldi. Bana artık Eskişehir bir film seti gibi geliyor. Tiyatrosu, operası, sineması, toplu taşıması, yürünebilir alanları ve bisiklet yollarıyla her şeyiyle çocuklar ve gençler için tasarlanmış bir şehir. Böyle bir etkinliği düzenleyen, Eskişehirlilerin evlatlarına sahip çıkan Ayşe Başkan'a teşekkür ederiz."

"Ayşe Başkan varken içim daha da rahat"

Tuna Kiremitçi, "Benim çocukluğumun en mutlu kısmı Eskişehir'de geçti. O yıllarda şehir bugünkü gibi değildi; Porsuk kıyısındaki toprak yollarda bisiklete binip apartmanların arkasındaki arsada top oynardık. Porsuk'a kaçan toplarımızı almak için uzun sopalar yapardık. Çocuk olarak Eskişehir'de çok mutluymuşum ve bugün sahip olduğum akıl sağlığımın büyük bir kısmını burada geçirdiğim çocukluğa borçlu olduğumu düşünüyorum. Ayşe Başkan varken içim daha da rahat" dedi.

Eskişehir'in kültürel yapısından yaşam tarzına, şehirde büyümenin getirdiği duygulardan ayrılığın hissettirdiklerine kadar birçok konu ele alındı. Söyleşinin ardından Tuna Kiremitçi, sevilen şarkılarını Eskişehirliler için seslendirdi.

Etkinlikte katılımcılar, hem keyifli anlar yaşadı hem de kentin değerli isimleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu paylaştı.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tuna Kiremitçi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ümit Alan, Eskişehir, Etkinlik, Kültür, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Büyümek, Eskişehir'i Özlemek Sloganı ile Yoğun Katılımlı Söyleşi Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:51 Partilerinden istifa eden 3 vekil, AK Parti’ye katıldı Partilerinden istifa eden 3 vekil, AK Parti'ye katıldı
12:38 Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı
12:20 Özlem Zengin, AK Parti’nin yeni MKYK listesinde yer almadı Özlem Zengin, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer almadı
11:33 Erdoğan TÜSİAD’a sert çıktı: Kaos baronlarına diyoruz ki... Erdoğan TÜSİAD'a sert çıktı: Kaos baronlarına diyoruz ki...
11:27 AK Parti’de büyük değişim İşte MKYK listesindeki isimler AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
07:56 İstanbul’da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız
07:40 Trump, Moskova’ya gidecek mi İddialara yanıt verdi Trump, Moskova'ya gidecek mi? İddialara yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 14:11:21. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Büyümek, Eskişehir'i Özlemek Sloganı ile Yoğun Katılımlı Söyleşi Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.