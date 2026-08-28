Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde yetiştirilen 13 köpek balığı yavrusu, doğal yaşam alanlarına bırakıldı - Son Dakika
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Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde yetiştirilen 13 köpek balığı yavrusu, doğal yaşam alanlarına bırakıldı

Eskişehir Hayvanat Bahçesi\'nde yetiştirilen 13 köpek balığı yavrusu, doğal yaşam alanlarına bırakıldı
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Sualtı Dünyası Akvaryumu'nda doğan 13 Mustelus mustelus yavrusu, bilimsel olarak markalanarak Balıkesir'in Altınoluk kıyılarında doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Türkiye'de bir ilk olan çalışmayla tehlike altındaki türün korunması hedefleniyor.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Sualtı Dünyası Akvaryumu'nda dünyaya gelen 13 Mustelus mustelus (köpek balığı) yavrusu, bilimsel çalışmalar kapsamında markalanarak Balıkesir'in Altınoluk kıyılarındaki doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan çalışmayla, akvaryum ortamında dünyaya gelen canlılar bilimsel yöntemlerle markalanarak deniz ekosistemine kazandırıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Sualtı Dünyası Akvaryumu'nda koruma, eğitim ve sergileme amacıyla yetiştirilen Mustelus mustelus türüne ait 13 yavru, titiz bakım, besleme ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından denizle buluşturuldu. Ortalama 30 santimetre boyunda ve 60 gram ağırlığındaki yavrular, doğaya salınmadan önce bilimsel takip amacıyla markalandı.

IUCN Kırmızı Listesi'nde "Tehlike Altında (Endangered-EN)" kategorisinde yer alan türün korunmasına katkı sağlamayı amaçlayan çalışma, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izin ve koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Markalama işlemleri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ile İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi akademisyenleri ve Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) iş birliğinde, Prof. Dr. Bayram Öztürk ve Doç. Dr. Onur Gönülal'ın katkılarıyla gerçekleştirildi.

BİLİMSEL OLARAK TAKİP EDİLECEKLER

Eskişehir'den yola çıkarılan yavrular, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin koordinasyonunda, Altınoluk kıyılarında insan etkinliğinin düşük olduğu ve doğal yaşam alanlarına uygun bölgelerde denize bırakıldı. Gerçekleştirilen çalışma, Türkiye'de akvaryum ortamında dünyaya gelen canlıların bilimsel amaçlarla markalanarak doğal yaşam alanlarına bırakılması açısından bir ilk olma özelliği taşıyor.

Özel markalarla işaretlenen yavruların, doğaya salımlarının ardından doğal ortamlarındaki durumlarının bilimsel yöntemlerle takip edilmesi planlanıyor. Elde edilecek verilerin, Mustelus mustelus türünün korunmasına ve denizel biyoçeşitliliğin desteklenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Özkan Tarkan ve proje ekibi, çalışma ile akvaryumda dünyaya gelen yavruların doğal yaşamlarına dönmelerini sağlarken, nesli tehlike altında bulunan türlerin korunmasına yönelik bilimsel çalışmalara da katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi tarafından gerçekleştirilen bu çalışma ile yalnızca nesli tehlike altında bulunan bir türün doğal yaşamına katkı sağlanması değil, aynı zamanda bilimsel izleme ve kurumlar arası iş birliği yoluyla denizel biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalara destek olunması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde yetiştirilen 13 köpek balığı yavrusu, doğal yaşam alanlarına bırakıldı - Son Dakika

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