Eskişehir\'de Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Yıl İle 10 Yıl Arasında Hapis Cezası İsteniyor

Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4'ü tutuklu 11 kişi hakkında, "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında iş bulma, kredi çekme, araç satın alma, tayin, atama gibi vaatlerle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 11 şüpheliyle ilgili başlattığı soruşturmayı tamamladı.
Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 1,5 milyon lira dolandırdıkları ileri sürülen 22 mağdura kendilerini, "MİT personeli", "milletvekili", "Cumhurbaşkanlığı basın danışmanı", "üst düzey KOSGEP yetkilisi" ve "devlet görevlisi" olarak tanıtıp, işe yerleştirme, kredi çekme, tayin ve atama işlemleri gibi vaatlerde bulundukları yer aldı.
İddianamede, şüphelilerin sınavsız kamu kurumlarına işçi ve memur yerleştirdikleri, görev başındaki memurları ise istedikleri yerlere atama ve tayin işlerini yapma vaadiyle kandırdıkları tespit edildi.
Şüphelilerin kendilerine ulaşan kişilere, SGK primi eksik olan kişileri emekli ettikleri, icra borcu olanların borçlarını sildikleri, icradan yarı fiyatına araba aldıkları, KOSGEB'den yüklü miktarda hibe ve kredi kullandırdıklarını anlatıp, bu işlemler için belli miktarda para aldıklarına inandırarak, dolandırıcılık yaptıkları bilgisine yer verildi.
İddianamede ayrıca şüphelilerden 3'ü hakkında 1 kez, 2'si hakkında 2 kez, 1'i hakkında 5 kez, 1'i hakkında 6 kez, 1'i hakkında 7 kez, 1'i hakkında 8 kez ve 2'si hakkında 15 kez hapis cezası talep edildi.
Şüpheliler hakkında 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesine "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açıldı.
Şüphelilerin kendilerini milletvekili, devlet görevlisi veya MİT personeli olarak tanıttıkları, gelen taleplere göre büründükleri kimlikleri değiştirdikleri, açık kimlik bilgilerini paylaşmadan, vaatler karşılığı aldıkları parayı kendi aralarında paylaştıkları, taleplerini soran mağdurları ise deprem ve seçim bahanesiyle oyaladıkları belirlendi.
Olay
17 Nisan 2023'te İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında iş bulma, kredi çekme, araç satın alma, tayin, atama gibi vaatlerle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için özel çalışma yapmış, Eskişehir, İstanbul, Uşak ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Eskişehir'e getirilen 11 şüpheli arasında bulunan Recep Ç, Türker T, İsmail T. ve Okan S. "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanmış, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, mağdurlara ait belgeler ile tabanca ele geçirilmişti.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyareti, Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle ertelendi. Ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında gerçekleşmesi planlanıyor.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de ABD tarafından bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın (Hizbullah Tugayları) komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Yıl İle 10 Yıl Arasında Hapis Cezası İsteniyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?