Eskişehir\'de fuhuş operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı, hesaplarda 148 milyon TL var

ESKİŞEHİR merkezli 5 ilde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 148 milyon 475 bin TL para hareketliliği tespit edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yerli ve yabancı çok sayıda kadının fuhuş için kente getirildiği, otel, apart ve evlerde konaklatıldığı yönündeki bilgiler üzerine çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma, mağdur ifadeleri, banka hareketleri, teknik takip ve dijital materyallerin incelenmesiyle genişletildi. Elde edilen bulguların ardından geçen 23 Ekim'de Eskişehir, Ankara, İstanbul, Kastamonu ve Nevşehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli 'fuhşa teşvik, aracılık etme veya yer temin etme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

HESAPLARDA 148 MİLYON 475 BİN TL PARA HAREKETİ

Dosyada yer alan bilgilere göre, şüphelilerin kullandığı hesaplarda 2 Ocak 2026 ile 14 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 148 milyon 475 bin 595 TL para giriş çıkışı tespit edildi. Kadınların çoğunlukla kiralık araç kullanan şoförler aracılığıyla erkeklerin adreslerine götürülüp getirildiği, bu kişilerden ulaşım ücreti de alındığı belirtildi.