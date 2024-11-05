Karabağ'ın Kurtuluşu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Karabağ'ın Kurtuluşu Sergisi Açıldı

Karabağ\'ın Kurtuluşu Sergisi Açıldı

Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Türk Dünyası Vakfı ve Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği işbirliğinde düzenlenen "İki Devlet, Bir Zafer: Karabağ'ın Kurtuluşu" başlıklı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

05.11.2024 17:18
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Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Türk Dünyası Vakfı ve Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği işbirliğinde düzenlenen "İki Devlet, Bir Zafer: Karabağ'ın Kurtuluşu" başlıklı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde 8 Kasım 2020 Karabağ Zaferi'nden kareler yer verilen serginin açılış kurdelesi, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Rashad Mammadov ve Büyükelçilik Askeri Ataşesi Tuğgeneral Zaur Zeynalov tarafından kesildi.

Vali Aksoy, sergideki eserlerin incelenmesinin ardından düzenlenen programda, Karabağ'ın kurtuluşunun 4'üncü yıl dönümünde böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan'ın tek millet iki millet olarak varlığını sürdürdüğünü belirten Aksoy, "Bu birliktelik, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çok daha üst noktalara taşıyan bir anlayışla günümüze kadar yükselen bir değerle gelmiştir. Uzun yıllar işgal altında kalan Karabağ'ın, ortaya konulan mücadeleyle özgürlüğüne kavuşması sadece Azerbaycan'da değil Türkiye'de de mutluluk yaratmıştır." dedi.

Aksoy, Şuşa kentine yaptıkları ziyarette, Türk kültürünün canlandırılması için verilen mücadeleye tanıklık ettiğini anlattı.

Bu zaferin büyük gayet ve kararlılıkla kazanıldığını dile getiren Aksoy, "Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bugün burada, tarihten aldığımız dersler ışığında bu zaferin yıl dönümünü kutluyoruz. Zor şartlarda verilmiş bir mücadele, o araziyi, o doğal yapıyı gördüğünüzde bunu daha yakından hissediyor ve ona tanıklık ediyorsunuz." diye konuştu.

Büyükelçi Mammadov'un Karabağ'ın kurtuluşunu konu alan sunumuyla sona eren etkinliğe, Eskişehir Garnizon Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak, Türk Dünyası Vakfı Genel Sekreteri Gökmen Aytuğ, kaymakamlar ve Eskişehir Azerbaycanlılar Derneğinin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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