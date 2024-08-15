Eskişehir'de İş İnsanlarının Silahla Yaralanması Davası Başladı

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Eskişehir'de, 2 iş insanının ayrı tarihlerde silahla yaralanmasına ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar M.G, M.T. ve S.Ç, yaralanan iş insanlarından İ.Ç. ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Ş.D. ile mağdur diğer iş insanı İ.I. ise mahkeme salonuna gelmedi.

Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık M.G, mağdurlardan İ.I'yı tanımadığını, hiç kimsenin kendisini azmettirmediğini öne sürdü.

M.T. ise olayla ilgisinin bulunmadığını iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:

" Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde restoran işletiyordum. Ortaklığım bozulunca Eskişehir'e gittim. Bu ortaklıktan dolayı tehdit alıyordum. Bu nedenle silah aldım. İ.I. ile ortak bir arkadaşımız vesilesiyle tanıştık. Aramızda husumet ya da samimiyet yok. S.Ç'nin İ.I'yı yaraladığını ifadeden öğrendim. Olayın İ.I'nın, benim çalışanım S.A'ya küfretmesinden olduğunu duydum. İ.I'nın yaralandığı gün ben İstanbul'daydım, yanımda Ş.D. de vardı."

Mağdur İ.Ç. ise kendisini vuran kişiden şikayetçi olduğunu dile getirdi. Neden vurulduğunu bilmediğini ileri süren İ.Ç, "Benden sonra dayım İ.I. da benzer şekilde vuruldu." dedi.

Mahkeme, soruşturma dosyasında adı geçen herkesin tanık olarak dinlenilmesine ve tutuklu 3 sanığın yurt dışına çıkış yasağı tedbiri ile adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı eylül ayına erteledi.

Eskişehir'de, iş insanı İ.Ç'nin silahla yaralanmasının ardından Orhangazi Mahallesi Sahil Sokak'taki bir lokantada dayısı iş insanı İ.I. da vurulmuştu. Bu olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklanmıştı.

Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, İ.I'nın Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki kapalı pazar yeri inşaatı ihalesindeki anlaşmazlık nedeniyle Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Ş.D'nin azmettirmesiyle tutuklu sanıklar M.T, M.G. ve S.Ç'nin tarafından yaralandığı belirtilerek, sanıklar hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan hapis cezası talep ediliyor.