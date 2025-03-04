Eskişehir'de Japon El Sanatları Sergisi Açıldı

Güncel

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de Japon kültürünün yansımalarına ev sahipliği yapan "Tohoku, Japonya'nın Güzel El Sanatları" sergisi açıldı. Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin yanı sıra CHP Milletvekili Utku Çakırözer de katıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Japonya Tanıtma Vakfı iş birliğinde "Tohoku, Japonya'nın Güzel El Sanatları" sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde yapılan açılışa Başkan Ünlüce'nin yanı sıra Japonya'nın Türkiye Maslahatgüzarı Koji Tahara, Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Serginin açılışında konuşan Tahara, "Bu sergi, 11 Mart 2011'de Tohoku bölgesinde meydana gelen büyük deprem ve tsunaminin birinci yıl dönümü anısına oluşturulmuştur. Seçkin Tohoku el sanatlarının yer aldığı bu sergi, medeniyet ilerledikçe modern Japonya'da neredeyse unutulan eski el sanatlarının güzelliğini tanıtmaktadır. Sergi, seramik, lake, boyama ve dokuma, metal işçiliği, ahşap ve bambu el sanatları gibi çok çeşitli türlerde eserleri içeriyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce başta olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Eskişehir'in kültür ve sanat kenti olduğunu söyleyen Çakırözer, "Sizlerin sayesinde Eskişehir sergileriyle, konserleriyle, oyunlarıyla, müzeleriyle, gerçekten Anadolu'nun kültür başkenti sıfatını ziyadesiyle hak eden bir kent oldu. Her hafta bizlerin ve Türkiye'nin diğer kentlerinden gelen yurttaşlarımızın seçmekte zorlandığı, nereye gitsem hangisine gitsem dediği bir kent haline geldi. Bundan çok mutluyuz. Daha da fazla kültür sanat faaliyetlerinin hem Eskişehir'imize, Türkiye'mize ve dünyaya parlayan yıldız olarak yerleştireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sergi sayesinde iki ülke arasındaki dostluğuna güçleneceğine dikkati çeken Şenlik, "Burada Japonya Büyükelçiliği ve Büyükşehir Belediye başkanlığımızın birlikteliğinde çok güzel bir serginin açılışını yapıyoruz. Japonya kültürünü harmanlayan birlik, beraberliğimizi ve dayanışmamızı artıran ve iki ülke arasındaki güçlerin bağlarını daha da artıran sergide birlikteyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Ünlüce ise şunları söyledi:

"Eskişehir biliyorsunuz deprem bölgesi, serginin geçtiği şehirde deprem bölgesi ve 2011 yılında o depremin ve tsunaminin acılarıyla oluşan bir sergi. Dolayısıyla Türkiye bu acıları çok yaşamış bir ülke olarak ve Eskişehir'de deprem bölgesinde bir şehir olarak bu sergiyi çok anlamlı buluyorum. Aynı zamanda Japonya'nın unutulmuş el sanatlarını yaşatma ve bizlerle tanıştırma açısından da kıymetli. Eskişehirliler çok eski yıllarda Anadolu Üniversitesi içinde yer alan Japon Bahçesi ile Japon kültürü ile tanışmıştı. Sonrasında Eskişehir Büyükşehir Belediyemizin Sazova Parkı içinde bulunan Japon Bahçesi açıldı. Mayıs ayında o güzel ağaçlarla Japonya'nın mimarisini ve peyzajını yansıtan bir park oldu. Ödüllü bir proje olan ve Japon mimar Kengo Kuma ve ekibi tarafından hazırlanan Odunpazarı Modern Müze'si şehrimizde açıldı. O nedenle Eskişehir ile Japonya arasındaki bu güzel kıymetli bağlar ve birbirlerine duyduğu sevgi, saygı ilişkisi bu sergiyle bugün taçlanmış olacak. İki ülkenin o güzel birlikteliğini yaşamış olacağız."

"Tohoku, Japonya'nın Güzel El Sanatları" sergisi, 11 Mayıs'a kadar Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini bekliyor olacak.

Sergi hakkında

20'nci yüzyılın başlarında "Mingei Hareketi"nin kurucusu Soetsu Yanagi, Japonya'nın Tohoku bölgesini gezerken yerel el sanatlarının güzelliğine hayran kaldı ve ziyaretleri sırasında bulduğu eşyaları ve aletleri toplamaya başladı. Hareketin diğer etkili üyeleri, çömlekçiler Kanjiro Kawai ve Shoji Hamada, tekstil tasarımcısı Keisuke Serizawa ve önde gelen ahşap baskı ustası Shiko Munakata da Tohoku bölgesindeki el sanatlarından derinden etkilendi. Sergilenen el sanatları eserleri, çanak çömlek, lake eşya, tekstil, metal işçiliği ve ahşap ve bambu işçiliği gibi farklı türleri kapsıyor. Sergide ayrıca halk el sanatlarının güzel işçiliğinden ilham alan ve Tohoku'nun kültürel iklimini ve ruhunu yansıtan sanatçılar tarafından oluşturulan eserler de sunuluyor.