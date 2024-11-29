Eskişehir\'de PKK/KCK Operasyonu: 21 Gözaltı, 2 Tutuklama

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Eskişehir merkezli terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında başka illerde yakalanarak Eskişehir'e getirilen şüphelilerin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ü. ve H.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelilerden 3'ü savcılık sorgusunun ardından salıverilirken, 16'sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde KCK yürütme konseyi ideolojik alan merkezinde bulunan basın komitesi yapılanması içinde terör örgütünün amacı ve ideolojisi doğrultusunda yayın yapan basın yayın organlarına ve buralarda örgütsel faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Polisin Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Batman ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı yaptığı baskınlarda 21 zanlı gözaltına alınmış, çok sayıda örgütsel kitap, doküman ve dijital materyale el konulmuştu.