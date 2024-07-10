Eskişehir\'de Silahlı Kavga Sonucu Ölüm: Baba ve Oğlu Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

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ESKİŞEHİR'de husumetli oldukları aileyle çıkan silahlı kavgada Hüseyin Yurdusever'i (20) tabancayla vurarak öldüren Hüseyin Tekeli (46) ve oğlu Süleyman Tekeli (20), tutuklu yargılandıkları davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, sanıklar hakkında 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayıp cezayı 10'ar yıla düşürdü. Mahkemedeki son savunmasında pişman olduğunu söyleyen Hüseyin Tekeli, "Kendimi ve oğlumu savunmak için ateş ettim. Suçsuzum, kim olsaydı aynısını yapardı. Ölmeseydi iyiydi, ben kimseyi öldürmek istemedim" dedi.

Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki Kazım Taşkent Şeker Fabrikası'nın arka girişinde, geçen yıl 4 Ekim'de aralarında husumet olduğu belirtilen iki ailenin bireyleri arasında tartışma çıktı. Tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Hüseyin Tekeli, oğlu Süleyman Tekeli ve diğer gruptan Hüseyin Yurdusever silahla yaralandı. Kendi araçlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne giden Hüseyin Tekeli ve oğlu Süleyman Tekeli, tedaviye alındı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Yurdusever ise olaydan 1 gün sonra hayatını kaybetti. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Süleyman Tekeli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Aynı hastanede tedavi gören babası Hüseyin Tekeli ise ambulansla adliyeye getirilirken, sedyeyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca baba ve oğul hakkında Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Davanın bugünkü karar duruşmasına tutuklu sanıklar Hüseyin Tekeli ve oğlu Süleyman Tekeli ile öldürülen Hüseyin Yurdusever'in yakınları katıldı.

'ÖLMESEYDİ İYİYDİ'

Mahkemede son savunmasını yapan tutuklu sanık Hüseyin Tekeli, oğlunu ve kendisini koruma amacıyla hareket ettiğini ifade ederek, "Ben hiçbir fiziki müdahalede bulunmadım. Tarlalarıma giderken yanımda silah bulunduruyordum. Silahlar traktörde kalmıştı. Oğlumdan bu sebeple silahları istedim. Olay günü maktul benim arkam dönükken bana ateş etti, bacağıma mermi isabet etti. Oğluma da ateş etti. Kendimi ve oğlumu savunmak için ateş ettim. Suçsuzum, kim olsaydı aynısını yapardı. Ölmeseydi iyiydi, ben kimseyi öldürmek istemedim. Kendimi ve çocuğumu korumak istedim. Pişmanım" dedi.

Süleyman Tekeli ise babasının vurulduğunu görünce kendisini savunmak için ateş ettiğini belirterek, "Karşı taraf ateş etmeyi bırakınca ben de ateşi kestim, pişmanım" diye konuştu.

CEZA, MÜEBBETTEN 10'AR YILA DÜŞTÜ

Savunmaların ardından Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanıklar Hüseyin Tekeli ile oğlu Süleyman Tekeli hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına karar verdi. Mahkemece sanıklar hakkında 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak müebbet hapis cezası 10'ar yıla düşürüldü. Ayrıca sanıklara 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1'er yıl 3'er ay hapis cezası verildi.