Eskişehir\'de suç örgütüne operasyon: 36 şüpheli gözaltına alındı

Bebeği ile birlikte ailesine teslim edilen kız çocuğunun devletten tek bir isteği var

ESKİŞEHİR merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik 'Kafes-18' operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 1'i kadın 20'si işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eğlence mekanlarında sözde koruma ve güvenlik hizmeti sağlama adı altında kurdukları organize suç örgütüyle yasa dışı yöntemler kullanarak, haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik 'Kafes-18' adı verilen operasyon düzenledi. Eskişehir'in yanı sıra Muğla, Diyarbakır, Çanakkale ve Ağrı'da özel harekat destekli 300 polisin katıldığı baskınlarda 36 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 27 değişik çaplarda mermi, 1 telsiz ve 1 bıçak ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada şüpheliler, suç işlemek amacıyla silahlı organize suç örgütü kurmak, örgüt kapsamında silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma, kasten yaralama, tehdit, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler kanuna muhalefet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve suç üstlenmekle suçlanıyor. Operasyon kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınan 1'i kadın 20 şüpheli işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Diğer şehirlerde gözaltına alınan 16 şüphelinin ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle ifadelerinin alınacağı belirtildi.