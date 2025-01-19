Eskişehir'de Yoksulluk Sarmalında Temel Haklara Erişim Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de Yoksulluk Sarmalında Temel Haklara Erişim Paneli Düzenlendi

Eskişehir\'de Yoksulluk Sarmalında Temel Haklara Erişim Paneli Düzenlendi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işbirliğiyle 'Yoksulluk Sarmalında Temel Haklara Erişim' paneli düzenlendi. Başkan Ünlüce, yoksullukla mücadelede sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çekti ve temel haklara erişimin zorlaştığını vurguladı.

19.01.2025 12:26  Güncelleme: 12:28
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) işbirliğinde, "Yoksulluk Sarmalında Temel Haklara Erişim" paneli düzenlendi. Panele katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Belediye başkanı olduğum sürece, kimsenin yatağına aç girmemesi için çalışacağım" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile "Yoksulluk Sarmalında Temel Haklara Erişim" panelini Haller Gençlik Merkezi'nde düzenledi.

Panele, Eskişehir CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Panelin moderatörlüğünü, ÇYDD Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen üstlendi. Konuşmacılar arasında Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin yanı sıra, Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo da yer aldı. Panelde, yoksullukla mücadele ve temel haklara erişimin güçlendirilmesine dair önemli mesajlar paylaşıldı.

Panelde konuşan Başkan Ünlüce, yoksulluğun yalnızca maddi bir eksiklik değil, temel haklara erişim sorunu olduğunun altını çizdi. Ünlüce, " Türkiye'de derin yoksulluk, evlerde, pazarlarda ve mahallelerde giderek daha belirgin hale geliyor. Açlık sınırının altında yaşayan insanların sayısı artarken, yoksulluk sadece beslenme değil, barınma, adalet ve eşitlik gibi haklara ulaşamamayı da kapsıyor" diye konuştu.

Başkan Ünlüce, Belediye'nin sosyal yardım projelerini de anlatarak, "Es Çocuk Evimiz'de, cezaevinde ailesi bulunan çocuklarımıza ücretsiz kreş hizmeti sağlıyoruz. Aşevimiz, 1990'lardan beri binlerce vatandaşa sıcak yemek ulaştırıyor. Kendi ektiğimiz ürünlerden elde ettiğimiz zeytinyağını ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyoruz" bilgisini verdi. Ünlüce, Kent Lokantaları, sosyal kartlar, engelli vatandaşlar için avantaj taksi, evde bakım hizmetleri ve kırtasiye yardımları gibi projelerle yoksullukla mücadele ettiklerini vurguladı.

"Belediyeler tek başına bu yükü taşıyamaz"

Sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çeken Ünlüce, "Elbette yoksullukla mücadele edeceğiz, ancak belediyeler tek başına bu yükü taşıyamaz. Hükümetin topyekün bir mücadele planı oluşturması gerekiyor. Şehirlerimizin de altyapıdan yeşil alanlara kadar birçok ihtiyacı var. Eğer bu dengeleri sağlamazsak, sosyal yardımlarla yoksulluğu azaltmaya çalışırken yaşanması zor şehirlerle karşılaşırız" dedi.

Hacer Foggo da 20 yılı aşkın bir süredir kent yoksulluğu ile ilgilendiğini ve böyle bir dönemi daha önce hiç görmediğini belirterek, yoksulluğun tanımının değiştiğine dikkat çekti. Foggo, "Burada salonda dinleyici olarak oturanların yüzde 90'ı bile yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yoksulluğun tanımı değişti; çalıştığınız halde yoksullaştınız, emeklisiniz yoksulsunuz, çalışıyorsunuz yoksulsunuz. Eskiden beyaz yakalılara yoksul demiyorduk, ama şu anda beyaz yakalılar da yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Eskişehir'de dahil olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde asgari ücretle kira hemen hemen aynı fiyat. Bu derece bir yoksullukta herkes hayatını borçlarla idame ettirmeye çalışıyor. Bu durumdan en çok çocuklar etkileniyor ve bu etki anne karnında başlıyor. Maalesef iktidarın yoksulluk politikası yok, tam tersine o kemer sıkan politikalarıyla bu yoksulluğu çoğaltan bir politikası var" diye konuştu.

ÇYDD Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen, yoksulluğun artık sadece ekonomik bir kavram olmaktan çıktığını ve birçok mağduriyeti beraberinde getirdiğini vurgulayarak, "Artık yoksulluğu tanımlamakta da güçlük çekiyoruz. 3 tane kamu üniversitesi olan kentte her yıl binin üzerinde burs başvurusu alıyoruz. Başvurularımızda anne ve baba gelir belgesi istiyoruz ve bu başvuruların yüzde 50'den fazlasında ailelerin hiçbir geliri olmadığını görüyoruz. Bugün 12 bin 500 TL'lik emekli maaşı ya da asgari ücret, başvuran öğrenciler arasında çok yüksek bir gelir seviyesi olarak kalıyor. Öyle hikayelere tanık oluyoruz ki, beni en çok etkileyenlerden biri, yazın inşaatlarda çalışan bir mühendislik fakültesi öğrencisinin bursumuzla ailesine para göndererek kapanan elektriklerini açtırmasıydı" değermendirmesini yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Yoksulluk Sarmalında Temel Haklara Erişim Paneli Düzenlendi - Son Dakika

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