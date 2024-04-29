Eskişehir Hayvanat Bahçesi EAZA\'ya tam üye oldu

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Hayvanat Bahçesi, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) akreditasyon sürecini tamamlayarak, tam üye olmayı başardı. EBB Başkanı Ayşe Ünlüce, Hayvanat Bahçesi'nin başarısını personelle pasta keserek kutladı.

EBB tarafından 2017 yılında Eskişehir'e kazandırılan ve bugüne kadar yaklaşık 5 milyon ziyaretçi ağırlayan Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, EAZA akreditasyon sürecindeki denetimleri geçerek tam üye olarak kabul edildi.

Elde edilen başarıyı kutlamak üzere Hayvanat Bahçesi personel ile buluşan Başkan Ünlüce, personel ile pasta kesti. Ünlüce'ye Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Vekili Recai Erdir de eşlik etti.

Burada bir açıklama yapan Ünlüce, şunları kaydetti:

"Bu uzun soluklu bir yolculuktu. Yaklaşık 5-6 yılına da ben de tanıklık ettim. Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in çabalarıyla başladığımız bir süreçti. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği EAZA'nın tam üyeliğini almış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bugün de sizlerle küçük bir kutlama yapmak için bir araya geldik. Çünkü her birinizin çok emeği var. Yine Hollanda'dan gelen danışmanımız Koen Brouwer, bize bu süreçte çok destek oldu. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere de emekleriniz ve bugüne kadar göstermiş olduğunuz tüm çabalarınız için teşekkür ediyorum. Çünkü burası klasik bir hayvanat bahçesi değil ve burayı işletmek, burayı bir doğal yaşam merkezi haline getirmek kolay bir iş değildi. Bunu üstün çabalarınızla başardınız. Tebrik ediyorum. Eskişehir'imize hayırlı olsun."