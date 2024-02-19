Eskişehir İnönü\'de çobanlara yıkım kararı: Çobanlar mağdur

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir İnönü'de hayvan ağıllarına yıkım kararı verilen çobanların yaşadığı mağduriyete dikkat çekti. Çakırözer, "Bir çobanlara zulüm etmedikleri kalmıştı. Zor şartlar altında hayvancılık yapmaya çalışan besiciler çoban bulamazken, İnönülü çobanlarımız cezalandırılıyor. Bu ülkenin çobanlarımıza sahip çıkması gerekirken bu yapılan kabul edilemez. Eskişehir Valiliğimiz ile ilgili makamlar nezdinde ve TBMM'de konunun takipçisi olacağız. Hayvancılığı bitirdiler, çobanları da bitiriyorlar" dedi.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde İnönü Orman İşletme Şefliği tarafından bölgedeki 12 mahalledeki yaklaşık 40 çoban kışlağı için yıkım kararı verildi. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir uygulamanın bulunmadığını söyleyen çobanlar, hayvan ağıllarının yıkılacak olmasına tepki gösterdi. Ormanda kışlakları bulunan çobanlar hakkında şikayet üzerine soruşturma başlatılırken, çobanlar mart ayında mahkemeye çıkacak.

"AĞZI DİLİ OLMAYAN KOYUNUN, ONU GÜDEN ÇOBANIN YATTIĞI DERME ÇATMA BARINAKTAN RAHATSIZ OLANLARI BİZ UNUTMAYACAĞIZ"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, parti teşkilatı ile İnönülü çobanlarla bir araya geldi, sorunlarını dinledi. Hakkında soruşturma açılan çobanlardan Mehmet Uslu kendilerine yaşatılan mağduriyeti şöyle anlattı:

"İnönü Belediye Başkanı, İnönü Orman İşletme Şefi'ne biz çobanları şikayet etti ve hepimizi mahkemelik etti. Bu ormandaki hayvan ağılı bana babamdan kaldı. Babam 1976 yılında muhtar senedi ile para karşılığı bu ağılı satın almış. Elimizde belgeler var. Yıllardır burayı kullanıyoruz. Ormana zararımız yok. Bu hayvan sürüsünde sadece bizim değil, tüm köylünün hayvanı var. Ağzı dili olmayan koyunun, onu güden çobanın yattığı derme çatma barınaktan rahatsız olanları biz unutmayacağız."

"ÜLKEDE HER ŞEY BİTMİŞ, SIRA BİZE GELMİŞ, BARİ BİZİ YOK ETMEYİN"

Çobanlardan Ali Osman Yeşilova ise "Bizim dağlarımız kışın karlıdır, buzludur. Bizim hayvanlarımız kışın dağdan köye gidip gelemez. Hayvanın canı buna dayanmaz. Bizler mecbur dağda bir yer çevirip o hayvanı orada barındırmak zorundayız. Hayvanlarımızın kışa kadar orada barınması gerekiyor. Hayvan yavruluyor, üşüyor bize mecbur kapalı bir yer gerekiyor. Bugüne kadar böyle bir şey yoktu. Biz çobanız ama sadece kendi hayvanlarımıza bakmıyoruz. Köydeki diğer hayvan sahipleri bir çobanın sürüsüne hayvanlarını katarlar. Ülkede her şey bitmiş, sıra bize gelmiş. Hayvancılık bitti bari bizi yok etmeyin" diye konuştu.

Çobanların yaşadıkları sıkıntıları dinleyen Çakırözer, konunun hem Meclis'te hem de Eskişehir'de takipçisi olacağını belirterek "Köylerimizde hayvancılık bitme noktasında. Hayvancılığı bitirdiler, çobanlığı da bitiriyorlar. Artan maliyetler nedeniyle insanlarımız hayvancılık yapmaktan vazgeçiyor. Hayvanı olanlar ise bakacak çoban bulamıyor. Bu ülkenin, devletimizin siz çobanlarımıza sahip çıkması gerekirken bu yapılan kabul edilemez. Eskişehir Valiliğimiz ile ilgili makamlar nezdinde ve Meclis'te konunun takipçisi olacağız" dedi.