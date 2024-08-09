Eskişehir Kara Yolunda Otobüs Kazası: 9 Ölü, 26 Yaralı

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ESKİŞEHİR KARA YOLUNDA OTOBÜS KAZASI: 9 ÖLÜ, 26 YARALI

ANKARA- Eskişehir kara yolunda yolcu otobüsü, önce bariyerlere sonra üst geçit duvarına çarptı. Kazada 9 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı bildirildi. Kaza, sabah saatlerinde Ankara- Eskişehir yolu Olukpınar köyü mevkinde meydana geldi. Seyir halindeki yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak önce bariyerlere daha sonra üst geçit duvarına çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yolun Polatlı istikameti ulaşıma kapatıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı belirtildi.

OLAY YERİNDEN CANLI VE AKTÜEL GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ANKARA,

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2)MUŞ'TA BARAJ GÖLÜNE GİREN RABİA VE ONU KURTARMAYA ÇALIŞAN 4 KİŞİ BOĞULDU

MUŞ'ta piknik yapmak için kıyısına gittikleri Alparslan Barajı gölüne girip boğulma tehlikesi geçiren Rabia Karakaya (13) ve onu kurtarmaya çalışan aile fertlerinden Yasin (18), Edanur (20) ve Fatma Karakaya (22) ile Eylül Tekin (15), suda kayboldu. Ekipler ve vatandaşların da yardımıyla 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, Fatma Karakaya'nın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Olay, saat 16.30 sıralarında Alpaslan-1 Baraj Gölü'nde meydana geldi. Bostankent köyünde oturan Karakaya ailesi, piknik için Alpaslan-1 Baraj Gölü'ne gitti. Burada sıcak havadan bunalan Rabia Karakaya suya girip, bir süre sonra çırpınmaya başlayınca, aile fertleri de onu kurtarmak için suya girdi. Suya giren Yasin, Edanur ve Fatma Karakaya ile Eylül Tekin de gölde kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler ve vatandaşların da yardımıyla Rabia, Yasin ve Edanur Karakaya ile Eylül Tekin'in cansız bedenine ulaşıldı. Suda kaybolan Fatma Karakaya'yı arama çalışmaları devam ederken, talihsiz 4 kişinin cansız bedeni ise Muş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

FATMA KARAKAYA'NIN DA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Muş'ta Alparslan-1 Baraj Gölüne giren Rabia Karakaya'yı kurtarmaya çalışanların arasında olan ve 4 kişinin boğulduğu olayda suda kaybolan Fatma Karakaya'nın, havanın kararmasına rağmen AFAD Su Altı Arama- Kurtarma, UMKE, jandarma, polis ve itfaiye, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Karakaya'nın cansız bedeni, Muş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.