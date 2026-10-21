Eskişehir merkezli bahis soruşturmasında 78 tutuklama: Hesaplarda 7,1 milyar liralık hareket

Eskişehir merkezli bahis soruşturmasında 78 tutuklama: Hesaplarda 7,1 milyar liralık hareketGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik Eskişehir merkezli soruşturmada 33 ilde yakalanan 101 kişiden 78'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerin üçüncü kişilerden banka hesabı ve GSM hattı temin ederek para nakline aracılık ettikleri öne sürülüyor; hesaplarında 7,1 milyar liralık işlem tespit edildi. 21 kişi adli kontrolle serbest kaldı.
Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 101 şüpheliden 78'i tutuklandı.
21 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL
Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 kişi serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 99 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
Şüphelilerden 78'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 21'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
HESAPLARDA 7,1 MİLYAR LİRALIK İŞLEM
Polis ekiplerince Eskişehir merkezli Adana, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van'da operasyon düzenlenmiş, 101 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin banka hesaplarında 7,1 milyar liralık işlem hacmi belirlenmişti.
Şüphelilerin ülke genelinde örgütlü olarak çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyetlerine imkan sağladıkları, üçüncü kişilerden banka hesabı ve GSM hattı temin ettikleri ve para nakline aracılık ettikleri iddia edilmişti.
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