Eskişehir merkezli bahis soruşturmasında 78 tutuklama: Hesaplarda 7,1 milyar liralık hareket - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir merkezli bahis soruşturmasında 78 tutuklama: Hesaplarda 7,1 milyar liralık hareket

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik Eskişehir merkezli soruşturmada 33 ilde yakalanan 101 kişiden 78'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerin üçüncü kişilerden banka hesabı ve GSM hattı temin ederek para nakline aracılık ettikleri öne sürülüyor; hesaplarında 7,1 milyar liralık işlem tespit edildi. 21 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 101 şüpheliden 78'i tutuklandı.

21 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 kişi serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 99 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Şüphelilerden 78'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 21'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HESAPLARDA 7,1 MİLYAR LİRALIK İŞLEM

Polis ekiplerince Eskişehir merkezli Adana, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van'da operasyon düzenlenmiş, 101 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin banka hesaplarında 7,1 milyar liralık işlem hacmi belirlenmişti.

Şüphelilerin ülke genelinde örgütlü olarak çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyetlerine imkan sağladıkları, üçüncü kişilerden banka hesabı ve GSM hattı temin ettikleri ve para nakline aracılık ettikleri iddia edilmişti.

Kaynak: AA
Eskişehir3. SayfaGüncelBankaGsmSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray maçı öncesi Lille’de son prova Yıldız isim yok Galatasaray maçı öncesi Lille'de son prova! Yıldız isim yok
Doğu Libya’daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019’daki deniz muhtırasını onayladı Doğu Libya'daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019'daki deniz muhtırasını onayladı
Gördes’te av tüfekli saldırı iddiası: Arif Bulut ile oğlu Hasan Hüseyin hayatını kaybetti Gördes'te av tüfekli saldırı iddiası: Arif Bulut ile oğlu Hasan Hüseyin hayatını kaybetti
Galatasaray’da sakatlığı süren Leao İstanbul’da kaldı, Singo Lille kafilesine girdi Galatasaray'da sakatlığı süren Leao İstanbul'da kaldı, Singo Lille kafilesine girdi
Özel’den Erdoğan’a SPK ve fon vurgunu tepkisi: 34 gündür görevden alamadı Özel'den Erdoğan'a SPK ve fon vurgunu tepkisi: 34 gündür görevden alamadı
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9’a ulaştık Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9'a ulaştık
Slavia Prag taraftarından çirkin hareket Slavia Prag taraftarından çirkin hareket
Bakan Gürlek’in avukatı, Özgür Özel’in tapu kayıtları iddiasını yalanladı Bakan Gürlek'in avukatı, Özgür Özel'in tapu kayıtları iddiasını yalanladı
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor Ordu sokağa inecek Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor! Ordu sokağa inecek
23:03
Yunanistan’ın uykularını kaçıran anlaşma: Ankara’ya ikinci kez kaybettik
Yunanistan'ın uykularını kaçıran anlaşma: Ankara'ya ikinci kez kaybettik
22:34
İstifası istenen İsmail Kartal’dan açıklama: Bu maç geride kaldı, Galatasaray’a konsantre olacağız
İstifası istenen İsmail Kartal'dan açıklama: Bu maç geride kaldı, Galatasaray'a konsantre olacağız
21:36
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
21:03
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan’dan sert tepki
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan'dan sert tepki
20:31
İşte Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın maddeleri
İşte Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın maddeleri
20:28
Sergen Yalçın’dan sürpriz şampiyonluk tahmini
Sergen Yalçın'dan sürpriz şampiyonluk tahmini
20:13
Fenerbahçe’de Ake oyuna devam edemedi
Fenerbahçe'de Ake oyuna devam edemedi
19:20
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor Ordu sokağa inecek
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor! Ordu sokağa inecek
18:50
Slavia Prag taraftarından çirkin hareket
Slavia Prag taraftarından çirkin hareket
18:20
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9’a ulaştık
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9'a ulaştık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 02:16:06. #.0.2#
SON DAKİKA: Eskişehir merkezli bahis soruşturmasında 78 tutuklama: Hesaplarda 7,1 milyar liralık hareket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei