Adana'da korku dolu anlar yaşandı. Ceyhan ilçesine bağlı Ulus Mahallesi'nde bir çocuk, sokakta oyun oynadığı sırada köpeklerin üzerine koşması üzerine yolun karşısına geçerek kaçtı.
Korkup, kaçan çocuğu fark eden esnaf, tahta sopalarla yardımına koştu. Çocuğun üzerine koşmaya devam eden köpekler, esnafın müdahalesiyle uzaklaştırıldı.
Çocuğun, köpeklerin saldırısından son anda kurtulduğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı - Son Dakika
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