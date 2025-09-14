ESP'ye Operasyonu Protesto - Son Dakika
ESP'ye Operasyonu Protesto

14.09.2025 20:27
İstanbul'da Emek Barış ve Demokrasi Güçleri, ESP'ye yönelik baskıları Kadıköy'de protesto etti.

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Altuğ EKEN

(İSTANBUL) - İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri, Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne (ESP) yönelik düzenlenen operasyonu Kadıköy Süreyya Operası önünde düzenledikleri eylemle protesto etti. Basın açıklaması yapan DEM Parti İstanbul İl yönetiminden İlhan Çelik, "Bu operasyonlar aslında iktidarın ne kadar acziyet içinde olduğunun da göstergesidir çünkü iktidarın halklarımıza, işçi sınıfına, gençlere, kadınlara, Kürt halkına, Alevilere, yoksulluktan, yolsuzluktan, ahlaksızlıktan başka verebileceği bir şey yoktur" dedi.

İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri, ESP'ye yönelik düzenlenen operasyonu protesto etmek için Kadıköy Süreyya Operası önünde bir araya geldi. "Gözaltılar serbest bırakılsın" yazılı pankart açan İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri adına DEM Parti İstanbul İl Yöneticisi İlhan Çelik, basın açıklaması yaptı.

İzmir'de iki gün önce ESP üyesi 20 kişinin gözaltına alındığını hatırlatan Çelik, ESP Parti Meclisi üyesi Hıdır Ali Kılıç'ın, evinde yapılan arama sırasında işkence gördüğü öne sürdü.

"İktidar muhalefeti kriminalize etmek için gizli tanık, itirafçı ve işbirlikçi kişiler yaratarak hedefine ulaşmaya çalışıyor"

Çelik, iktidar'ın muhalefeti kriminalize etmek için yasal yollardan ilerleyemediği için gizli tanık, itirafçı ve işbirlikçi kişilikler yaratarak hedefine ulaşmaya çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Uzun süredir hemen hemen bütün gözaltı ve tutuklama operasyonlarının temel yöntemi, polisin 'itirafçılaştırdığı' veya gizlik tanık haline getirdiği kişilerin ifadeleri gerekçe gösterilmektedir. İtirafçıların ve gizli tanıkların nasıl üretildiği de artık herkesçe bilinmektedir. İşkence, tehdit ya da para, iş, ihale teklifleri ile düşkün hale getirilen bir kişinin ifadesi ile yüzlerce kişi değişik zamanlarda değişik illerde gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, aylarca cezaevlerinde tutuluyor, yılları bulan cezalar veriliyor. İzmir'deki operasyonda da yine aynı tezgahın tekrarlanmak istenmektedir."

"Bu operasyonlar aslında iktidarın ne kadar acziyet içinde olduğunun da göstergesidir"

Yapılan operasyonların temel hedefinin iktidar karşıtı güçleri faaliyet yürütemez hale getirmek olduğu belirten Çelik, "Bu operasyonlar aslında iktidarın ne kadar acziyet içinde olduğunun da göstergesidir. Çünkü İktidarın halklarımıza, işçi sınıfına, gençlere, kadınlara, Kürt halkına, Alevilere yoksulluktan, yolsuzluktan, ahlaksızlıktan başka verebileceği bir şey yoktur" şeklinde konuştu.

Çelik, gerek sosyalistlere gerekse de CHP'ye yapılan operasyonlarının bir başka hedefinin de demokrasi isteyen güçleri bölerek, Saray iktidarı ortaklarının iyi polis- kötü polis oyununa çevirdikleri Kürt sorununun çözümü için başlatılan süreci, kendi iktidarlarının bekasına dayanak yapmak olduğunu gördüklerini söyledi.

"Baskılara karşı direndik direnmeye devam edeceğiz"

Çelik şöyle konuştu:

"Biz emek ve demokrasi güçleri olarak Kürt sorununun barışcıl-demokatik çözümününde her zaman taraf olduk, olmaya devam edeceğiz. Çözüm için Kürt halkının demokatik taleplerini savunmaya, bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Çok açık ki iktidarın baskı ve zülum düzenini geriletip söz eylem ve örgütlenme özgürlüğü ancak emek ve demokrasi güçlerinin daha örgütlü bir mücadelesi ile sağlanacaktır. Fabrika fabrika, mahalle mahalle, sokak sokak örgütlenmeye, öfkemizi ve gelecek umutlarımızı örgütlü mücadele ile yükseltmekten başka bir seçenek yok. Baskılara karşı direndik direnmeye devam edeceğiz. Direnecek, örgütlenecek ve kazanacağız."

Kaynak: ANKA

