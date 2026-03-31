Et Fiyatları Manipülasyonu: 33 Şüpheli Gözaltında
Et Fiyatları Manipülasyonu: 33 Şüpheli Gözaltında

31.03.2026 10:08
Ankara'da et fiyatlarındaki olağanüstü artışla ilgili 33 şüpheli gözaltına alındı.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı besici gruplar tarafından, et ve et ürünlerinin fiyatlarının olağanüstü şekilde yükseltilmesi üzerine, Ankara merkezli, Kırşehir, Kayseri, Konya, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Sakarya olmak üzere 8 ilde bulunan 28 şüpheli ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak denetimleri önceden haber veren 5 kamu görevlisi de dahil toplam 33 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı ile suç delilerine yönelik arama/el koyma talimatı verildiğini, 30 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosunca, "Cimer başvuruları ve sosyal medya paylaşımları" doğrultusunda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine, ülke genelinde 2025 yılı ekim ayı sonuna kadar istikrarlı şekilde devam eden karkas et fiyatlarında bazı besici gruplar tarafından et ve et ürünlerinin fiyatlarının manipüle edilmek suretiyle olağanüstü şekilde yükseltildiğinin belirlendiği kaydedildi.

Hastalıklı hayvanların kesilmesi ile bozulmuş etlerin piyasaya sürüldüğü de tespit edildi

Karkas et tedarikçisi firmalar tarafından arz kısıtlamasına gidilerek, "elde mal olmadığı ya da kesime hayvan gelmediği" gibi gerekçelerle, karkas et arzının fiilen durdurulduğu, "hastalıklı hayvanların kesilmesi ile bozulmuş etlerin piyasaya sürüldüğü" yönünde yapılan tespitler neticesinde, değişik illerde faaliyette bulunan büyük ölçekli besici ve karkas et tedarikçilerinin, örgütsel faaliyet kapsamında "Nitelikli Dolandırıcılık, Fiyatları Etkileme, Mal ve Hizmet Satımından Kaçınma, Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda Ticareti" suçlarını işlediklerine dair iletişimin dinlenmesi, beyanlar ve benzeri şekilde somut deliller tespit edildiği aktarıldı.

Denetimleri önceden haber veren 5 kamu görevlisi de dahil

Açıklamada, bu tespitler üzerine, Ankara merkezli Kırşehir, Kayseri, Konya, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Sakarya olmak üzere 8 ilde bulunan 28 şüpheli ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak denetimleri önceden haber veren 5 kamu görevlisi de dahil olmak üzere, toplam 33 şüpheli hakkında, 31 Mart 2026 tarihinde eş zamanlı gözaltı ile suç delilerine yönelik arama/el koyma talimatı verildiği bildirildi.

İşlemlerin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yerine getirildiği, 30 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalama işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Soruşturma tüm şüpheliler ve yine halkımızın sağlığıyla oynadığı tespit edilen/edilecek tüm kişiler yönüyle titizlikle devam etmektedir" denildi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
