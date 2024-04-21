Eti Şehir ve Göç Müzesi TÜGVA Kıraathanesi Oldu - Son Dakika
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Eti Şehir ve Göç Müzesi TÜGVA Kıraathanesi Oldu

Eti Şehir ve Göç Müzesi TÜGVA Kıraathanesi Oldu

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir'de inşa edilen ve 9 yıldır hizmete açılmayan Eti Şehir ve Göç Müzesi'nin Türkiye Gençlik Vakfı'nın kıraathanesi olduğunu belirterek, kamu kaynaklarının vakıflara peşkeş çekildiğini ve Eskişehirlilerin bu durumu hak etmediğini söyledi. Çakırözer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a müzenin TÜGVA'ya tahsisinin gerekçesini sordu.

21.04.2024 13:27
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(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 2015 yılında Türk Dünyası Vakfı ve Eskişehir Valiliği tarafından kamuya ait arsa üzerine 'Eti Şehir ve Göç Müzesi' olarak inşa edilen ve 9 yıldır hizmete giremeyen müzenin Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) kıraathanesi olduğunu belirterek, "Eskişehirliler, Eskişehir'i görmeye gelenler bunu hak etmiyor. Hiç kimsenin Eskişehirlilerin kaynaklarını böyle peşkeş çekmeye hakkı da yetkisi de yok" dedi. Çakırözer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a "ETİ Şehir ve Göç Müzesi'nin TÜGVA'ya tahsisinin gerekçesi nedir? Bu tahsis kim ya da kimler tarafından, nasıl yapılmıştır" diye sordu.

Eskişehir'de tarihi Odunpazarı bölgesinde 2015 yılında Türk Dünyası Vakfı ve Eskişehir Valiliği tarafından kamuya ait arsa üzerine 'Eti Şehir ve Göç Müzesi' olarak inşa edilen ve 9 yıldır hizmete açılmayan göç müzesi TÜGVA Kıraathanesi oldu. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ETİ Şehir ve Göç Müzesi'nin TÜGVA'ya verilmesini Meclis gündemine taşıdı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Çakırözer, "Kamu kaynakları iktidar eliyle vakıflara peşkeş çekilmeye devam ediyor. Tam 9 yıl önce Türkiye'nin 'ilk göç müzesi' olarak temeli atılan ETİ Şehir ve Göç Müzesi hayata geçirilmeden TÜGVA Kıraathanesi tabelası asıldı" dedi.

"ESKİŞEHİRLİLERİ KANDIRANLARDAN HESAP SORULMALI"

"Bu müzenin TÜGVA'ya tahsisi nasıl yapıldı? Bu tahsise kim, nasıl izin verdi" diye soran Çakırözer, "Sayın Bakan bunun açıklamasını Eskişehirlilere yapmak zorunda. Bu konuda savcılara, Eskişehir Valiliğimize açık suç duyurusunda bulunuyoruz. Müze yapacağız diye kamu kaynaklarını kullanılıp, kıraathaneye çevrilmesinin, Eskişehir'in en büyük şirketini kandırmanın hesabı sorulmalı, sorumluları cezalandırılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"KAMU KAYNAKLARINI VAKIFLARA PEŞKEŞ ÇEKMEYE HAKKINIZ YOK"

Eskişehir'in aldığı göçlerle bir mozaikler şehri olduğunu belirten Çakırözer, "Biz hep Eskişehir'imizin kültür ve turizm şehri olmasıyla gurur duyduk, duyuyoruz. Tarihi Odunpazarı bölgesindeki bu müze de hayata geçirilseydi sadece Eskişehir değil, Türkiye için önemli bir kazanım olacaktı. 9 yıldır bu müzeyi hayata geçirmediler şimdi Eskişehirlilerle dalga geçer gibi bu müzeyi TÜGVA kıraathanesi yapmışlar. Eskişehirliler, Eskişehir'i görmeye gelenler bunu hak etmiyor. Hiç kimsenin Eskişehirlilerin kaynaklarını böyle peşkeş çekmeye hakkı da, yetkisi de yok" dedi.

"TAHSİSİNİ KİM, NASIL YAPTI?"

Çakırözer, Ersoy'a şu soruları yöneltti:

"2015 yılında temeli atılan ETİ Şehir ve Göç Müzesi 9 yıldır neden hayata geçirilmemiştir? ETİ Şehir ve Göç Müzesi'nin TÜGVA'ya tahsisinin gerekçesi nedir? Bu tahsis kim ya da kimler tarafından, nasıl yapılmıştır? Müzenin TÜGVA'ya tahsisinde müzenin yapımında sponsor olan ETİ yönetiminin onayı alınmış mıdır? Bu müzenin yapımı için Türk Dünyası Vakfı, Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı olmak üzere kamu kaynaklarından ne kadar harcama yapılmıştır? Türk Dünyası Vakfı harcamalarının denetimi yapılmakta mıdır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eti Şehir ve Göç Müzesi TÜGVA Kıraathanesi Oldu - Son Dakika

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