Türkiye beşik gibi! Ankara güne depremle uyandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saat 06.33'te 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Etimesgut ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 4,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Çankaya ilçesi, büyüklüğünü de 3,4 olarak kaydetti. Rasathane'nin verilerine göre, deprem yerin 5,3 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Depremin ardından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Etimesgut'ta meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
