Etiyopya ve Somali İstihbarat Başkanları, Türkiye'nin Arabuluculuğunda Hareket Planını Yeniledi - Son Dakika
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Etiyopya ve Somali İstihbarat Başkanları, Türkiye'nin Arabuluculuğunda Hareket Planını Yeniledi

Etiyopya İstihbarat Başkanı Redwan Hussien, Somali İstihbarat Şefi Abdullahi Mohamed Ali ile görüşerek Türkiye'nin arabuluculuğuyla varılan Ankara Bildirisi'ne olan taahhütlerini yineledi. İki ülke arasındaki güvenlik sorunlarına odaklanan görüşmede, anlaşmanın ilerlemesini istemeyen kötü niyetli kişilerden uzak durma sözü verildi. Türkiye'nin rolü, bölgedeki gerginliğin azalmasına ve işbirliği sürecinin başlamasına katkı sağladı.

24.12.2024 17:18
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Etiyopya İstihbarat Başkanı Redwan Hussien, Somalili mevkidaşı Abdullahi Mohamed Ali ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin arabuluculuğuyla varılan Ankara Bildirisi'ne taahhütlerini yinelediklerini bildirdi.

Hussein sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Somali İstihbarat Şefi Mohamed Ali ile Addis Ababa'daki yaptıkları görüşmede, iki ülke arasındaki güvenlik sorunlarına odaklandıklarını belirtti.

Görüşmede Ankara Bildirisine olan taahhütlerini yinelediklerini aktaran Hussein, "Her ikimiz de Ankara Bildirisi'ni yürürlüğe koymaya ve ilerletmeye çalışıyoruz. Ayrıca, karşılıklı olarak anlaşmanın ilerlemesini istemeyen kötü niyetli kişileri de uzak tutma konusunda sözleştik." ifadelerini kullandı.

Ankara Süreci

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu artırmıştı.

Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız ülke olarak tanıması, Somaliland'in de Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlamaya hazırlanması Somali yönetiminin büyük tepkisine ve krize neden olmuştu.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Türkiye'nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da buluşan liderler sorunun çözümü için mutabakata varmıştı.

Anlaşmaya göre Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim talepleri, her iki tarafın kazançlı çıkacağı bir işbirliği sürecine dönüştürüldü.

Taraflar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamayı ve 4 ay içinde görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyor.

Türkiye'nin arabuluculuğunda 12 Aralık'ta imzalanan Ankara Bildirisi, son dönemde gerginliklerle gerilen Afrika Boynuzu komşuları arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktası oldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mohamed Ali, Diplomasi, Güvenlik, Etiyopya, Türkiye, Güncel, Ankara, Somali, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etiyopya ve Somali İstihbarat Başkanları, Türkiye'nin Arabuluculuğunda Hareket Planını Yeniledi - Son Dakika

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