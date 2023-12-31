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Euro-Med: İsrail'in açlık politikası Gazze'de gıda güvensizliği ve hastalık riskini artırıyor - Son Dakika
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Euro-Med: İsrail'in açlık politikası Gazze'de gıda güvensizliği ve hastalık riskini artırıyor

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı açlık politikasının, bölgedeki insanları gıda güvensizliği ve hastalık riskiyle karşı karşıya bıraktığını belirtti. Euro-Med'in yazılı açıklamasında, İsrail'in açlık silahını kullanmaya devam ettiği ve insani yardımın genişletilmesine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını dikkate almadığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Gazze'deki açlık tehlikesinin artmasıyla birlikte sağlık, beslenme, gıda güvenliği ve hijyen hizmetlerinde ciddi eksikliklerin yaşandığı ve ölümlerin arttığı vurgulandı.

Euro-Med: İsrail\'in açlık politikası Gazze\'de gıda güvensizliği ve hastalık riskini artırıyor
31.12.2023 - 00:17,
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Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in kullandığı "açlık politikasının" Gazze Şeridi sakinlerini gıda güvensizliği ile karşı karşıya bıraktığını, bunun da hastalıkların yayılması riskini artırdığını belirtti.

Cenevre merkezli Euro-Med, İsrail'in Gazze'ye insani yardımın genişletilmesine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen 2720 sayılı kararına ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı "açlık politikasına" ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in "açlık silahını eşi benzeri görülmemiş şekilde kullandığı" belirtilen açıklamada, "Gıda güvensizliği nedeniyle hastalıkların yayılması tehdidi oluşuyor. İsrail ise açlık politikasını sürdürmekte ısrar ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon insan arasında artan açlık tehlikesine, sağlık, beslenme ve gıda güvenliğinde ciddi kötüleşmelerin yanı sıra bulaşıcı hastalıkların yayılması, sağlık, su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerinde yaşanan ciddi eksiklikler nedeniyle ölümlerin artması da ekleniyor."

İsrail'in Gazze'ye insani yardımın genişletilmesine ilişkin BMGK'da kabul edilen kararın içeriğini boşalttığı vurgulanan açıklamada, "İsrail, BMGK'nın Gazze'ye yardıma ilişkin kararını dikkate almadı ve Filistinli sivillere karşı açlığı silah olarak kullanmaya devam ediyor." denildi.

BMGK kararının yayımlanmasından önceki döneme kıyasla, Gazze'ye günlük giriş yapan insani yardım tırlarının sayısında azalma olduğu, İsrail'in başta Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyi olmak üzere birçok bölgeye insani yardım malzemelerinin girmesine yönelik kısıtlamalarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve insani yardım akışı üzerindeki tüm kısıtlamaların kaldırılmasının, bölgedeki açlık tehlikesini ortadan kaldırmaya yönelik atılacak ilk hayati adımlar arasında yer aldığı" vurgulandı.

Euro-Med, Gazze'deki insani krizin etkilerini belirlemek amacıyla 1200 kişilik bir örneklemle gerçekleştirdiği analitik çalışmanın sonuçlarını 19 Aralık'ta yayımladı.

Sonuçlar, çalışma örnekleminin yüzde 71'inden fazlasının şiddetli düzeyde açlıktan, yüzde 98'inin yetersiz gıda tüketiminden muzdarip olduğunu, yaklaşık yüzde 64'ünün ise açlıklarını gidermek için ot, meyve, olgunlaşmamış yiyecekler ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler tükettiklerini gösteriyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, 26 Aralık'ta Birleşmiş Milletlere, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde resmi olarak kıtlık ilan etmesi çağrısında bulunmuştu.

BMGK'de Gazze'de yardımlar için karar tasarısı

BMGK'de Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talep edilen karar tasarısı dört kez yapılan ertelemenin ardından 22 Aralık'ta kabul edilmişti.

Tasarı, 15 üyeli BMGK'de 13 "evet" oyu alırken, oylamada ABD ve Rusya "çekimser" kalmıştı.

Oylamadan önce, Rusya'nın Gazze'de insani yardımlara kesintisiz ve güvenli erişim sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesi talep ettiği değişiklik önerisini ABD veto etmişti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, kararı "geç kalınmış olsa da Gazze'deki saldırıların sona ermesi yolunda atılmış bir adım olarak" değerlendirmişti.

Kaynak: AA
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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