Evde Tütün Sarma İlanları Dolandırıcılığı - Son Dakika
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Evde Tütün Sarma İlanları Dolandırıcılığı

Evde Tütün Sarma İlanları Dolandırıcılığı

Yasak olmasına rağmen evde tütün sarma ilanları artıyor, kadınlar dolandırıcıların tuzağına düşüyor.

07.10.2024 09:59
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SARMALIK kıyılmış tütünün içime hazır hale getirilip, satışı yasak olmasına rağmen 'Evde tütün sararak para kazanma' başlığıyla internette yer alan ilanların çoğalması dikkati çekti. Yasaktan habersiz kadınların, ek kazanç düşüncesiyle ilgi duyduğu 'evde tütün sarma' işi ilanları, dolandırıcıların yeni tuzağı haline geldi.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre; 2018'de 33 bin 369 ton olan gümrüklerde el konulan tütün miktarı, bu yıl ocak- ağustos döneminde 100 bin 393 tona yükseldi. Gümrük Muhafaza ekipleri, aynı dönemde 247 milyon 880 bin 943 lira değerinde sigara, puro, tütün, sigara kağıdı ve fitrenin kaçak yollarla ülkeye girişini engelledi. 15 yaş üstü nüfusun yüzde 27,6'sının sigara kullandığı Türkiye'de, tütün dükkanlarında da kıyılmış tütünün yanı sıra sigara kağıdı, filtre, tabaka ve nargile tütünü de satılıyor. Tiryakiler, tütünü ellerinde sararak ya da tek sarım yapabilen makine kullanarak içime hazır hale getiriyor.

Diğer yandan sarmalık kıyılmış tütünün, makaron içerisine doldurulup veya yaprak sigara kağıdına sarılarak satışa sunulması yasak. Yasağa rağmen tütün dükkanlarında açık sigara satışı yaygınlaştı. Dükkanlarda genellikle paket başı ücretle kadınlar tarafından makine ya da elle sarılan açık sigaralar satışa sunuluyor.

'TÜTÜNÜ SATIŞA HAZIR HALE GETİRMEK YASAK'

Gümrük işlemlerine tabi tutulmamış, kaçak tütünü satışa hazır hale getirmek için emek harcayan, yaptıkları iş ve kazancın yasa dışı olması nedeniyle suç işlediğinden habersiz kadınlara yönelik ilanlarda son dönemde artış oldu. Kadınlar, 'Evde tütün sararak para kazanma' gibi ilan başlıklarıyla sosyal medyada dolandırıcıların hedefi haline geldi.

KADINLAR MAĞDUR OLUYOR

Evde tütün sarma işi ilanına başvuranlar, ilanı veren kötü niyetli kişilerin başlangıç ücreti olarak talep ettiği parayı gönderiyor ya da sardığı paket ücretinin ödenmemesiyle mağdur oluyor. Bazıları da banka aracılığıyla hesap numarasına gönderdiği az miktarda para sonrası görüşmelerde mağdurların kişisel bilgisini edinip, para aklama amacıyla kullanıyor.

'HAPİS CEZASI' UYARISI

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, "İnternette tütün sarma ilanları görüyoruz. Mağdurlar, ilk etapta belli bir ücret ödenmesi için IBAN numarasını gönderiyor. Bir süre sonra 'cihazlarımızı gönderip, tütün sararak para kazanacaksınız' söylemiyle kandırıp, kişisel bilgilerine ulaşıyor. Tütün sarma işi, bir suçtur. 3-5 yıl hapis cezası var. Bu işi yaparak hem suçlu hem de dolandırıcıların mağduru olmayın. Bu ilanlar şikayet edilsin. Tütün sarma işinin yasa dışı olduğunu bilmeden ek gelir amacıyla bu ilanlara itibar ediliyor. Kulaktan dolma, 'komşu yapıyor, kazanıyor' gibi söylemlerle ilanlara ilgi duyuluyor. Kaçak kıyılmış tütünü satış için içime hazır hale getirmek suçtur" dedi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evde Tütün Sarma İlanları Dolandırıcılığı - Son Dakika

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