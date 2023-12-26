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Evgeny Grinko Türkiye turnesini tamamladı - Son Dakika
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Evgeny Grinko Türkiye turnesini tamamladı

Dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko, Türkiye turnesinin son durağında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Konseri 2 bin kişi izledi. Grinko, sevilen parçalarını yorumlarken gitar ve davul performanslarıyla da büyük ilgi gördü. Türkiye turnesi kapsamında Çanakkale, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Konya ve Ankara'da da konserler verdi.

Evgeny Grinko Türkiye turnesini tamamladı
26.12.2023 - 14:19,
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Dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko, Türkiye turnesinin son durağında, Zorlu Peformans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya geldi.

BWO Entertainment'tan yapılan açıklamaya göre, Grinko'nun konserini 2 bin kişi izledi.

Evgeny Grinko, konserde YouTube'da 45 milyon kez dinlenen "Valse" bestesinin yanı sıra "Jane Maryam", "Serenade" ve "Once Upon A Time"ın arasında olduğu sevilen parçalarını yorumladı.

Besteci ve piyanist kimliğinin yanı sıra konserlerinde gitar ve davul performansları da büyük ilgi gören sanatçı, 10 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konseriyle Türkiye turnesine başlamıştı.

Usta müzisyen, Çanakkale, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Konya ve Ankara'da da konserler verdi.

Kaynak: AA
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