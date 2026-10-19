Eylülde en sık görülen afet 24 olayla sel oldu, İstanbul'da 6 kişi hayatını kaybetti

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Hazine arazileriyle yatırım, tarımsal üretim ve kentsel dönüşüme katkı sağlanacak

Yatırım teşvik faaliyetleri kapsamında bu yılın 8 ayında 6 milyon 738 bin metrekare taşınmaz, tarım ve turizm gibi yatırımlar için ilana çıkarıldı

(Mert Davut/Ankara)

2- Türkiye'deki mobil abone sayısının 2027'de 105 milyona ulaşması bekleniyor

Sayının 2028'de 107 milyonu ve 2029'da 109 milyonu bulması öngörülüyor

Mobil geniş bant abone yaygınlığının da 2029'da yüzde 98 olması hedefleniyor

(Mertkan Oruç/Ankara)

3- Türkiye'de ocak-eylül döneminde 18 sektör ihracatını artırdı

Yılın 9 ayında 2025'in aynı dönemine göre en yüksek ihracat artışı yüzde 42 ile yaş meyve ve sebze sektöründe görülürken, onu yüzde 35 ile gemi, yat ve hizmetleri, yüzde 20 ile madencilik ürünleri izledi

İhracatın en çok düştüğü sektörler ise yüzde 28 ile rekoltenin geçen yıl düşük seyrettiği zeytin ve zeytinyağı, yüzde 8 ile kuru meyve ve mamulleri, yüzde 4 ile meyve sebze mamulleri oldu

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

4- İstanbul'da ambalajlı su pazarı bu yıl 35 milyar liralık büyüklüğe koşuyor

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yaşabey Kalebaşı:

"İstanbul hem yüksek tüketim tonajı hem de birim fiyatların yüksekliği ve lojistik maliyetleri nedeniyle ambalajlı su sektöründe Türkiye genel cirosunu tek başına domine etmektedir. İstanbul'un perakende cirosu bazında 2026 yılında yaklaşık 35 milyar liralık ekonomik büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilmektedir"

"2026 yılında Türkiye'de su pazarı hacminin yaklaşık 11,7 milyar litreye ulaşması, bu hacmin 5,3 milyar litresinin damacana satışından, 6,4 milyar litresinin de pet satışından gelmesi ve sektördeki toplam cironun perakende fiyatları üzerinden yaklaşık 97,6 milyar liraya ulaşması beklenmektedir"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı)

5- Türkiye'de geçen ay 66 meteorolojik afet meydana geldi

Eylül ayında en fazla görülen meteorolojik afet, 24 olayla şiddetli yağış ve sel oldu

Bu ay etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde İstanbul'da 6, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 kişi hayatını kaybetti

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

6- ASIRLIK MEKTEPLER - Cumhuriyetle yaşıt Ankara Lisesi bir asrı aşan eğitim geleneğini sürdürüyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle Cumhuriyet'in ilanından günler önce "Ankara Kız Lisesi" adıyla 79 öğrenciyle eğitim hayatına başlayan Ankara Lisesi, 103 yıllık eğitim geleneğini "ana kucağı" olarak tasarlanan tarihi binasında sürdürüyor

Okul Müdürü Zeki Erdugan:

"Atatürk, dönem dönem boş zamanlarında Kız Lisesi öğrencileriyle akşam sohbetlerinde bulunuyor ve aslında bu sohbetler esnasında birçok önemli kararlar bu okulda alınıyor. Özellikle kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi öncesindeki ilk konuşmalar burada yapılıyor

"Duyguları gelişmiş, insana değer veren, insani değerlerle bezenmiş, ahlaklı, kültürlü, manevi değerlerine saygılı ve bağlı nesiller yetiştirme gayreti içerisindeyiz. Bundan sonraki eğitim hayatımızda bu minvalde yürüyecek. Türkiye'ye iyi insanlar, Türkiye'nin ihtiyacı olan insanları yetiştirme üzere kurguladık kendimizi ve bu doğrultuda ilerliyoruz"

(Buğrahan Ayhan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Altı aylık bebek, dünyada nadir uygulanan tedaviyle hayata tutundu

Akciğer damarlarındaki yüksek basınca bağlı kalp yetmezliği gelişen altı aylık Osman Alp Ordu, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde geçirdiği ameliyat ve uygulanan ilaç tedavilerinin ardından yoğun bakımdan çıkarıldı

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Ece:

"Başladığımız yeni ilaç dünyada altı ayın altındaki bir bebekte sadece iki hastada başlanmış ve faydası olduğu gösterilmiş. Osman Alp'te dünyadaki üçüncü hastaydı"

Anne Dürdane Ordu:

"Yoğun bakımdan sonra oğlumuzun bize bakması, gözünü açması sanki yeni doğmuş gibi. Oğlumuz eski hareketlerine geri döndü, gülmesi bir mucize"

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Üç boyutlu modellemeyle böbrek tümörünün haritası çıkarılarak kanser yok ediliyor

Uluslararası Üroloji Araştırma Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Emre Huri:

"Geleneksel açık cerrahide tümör net olarak görülmediğinden böbrek tamamen alınmak zorunda olabiliyordu. Ancak şimdi 3 boyutlu modeller sayesinde tümörün yeri, uzantısı net olarak belirlenebiliyor ve bu da tümörün dışında böbreğin diğer alanlarına zarar vermeden, sağlam kısımlarının korunmasına olanak veriyor. Böbrekte sağlam dokuya hasar verilmeden nokta atışıyla tümör alınabiliyor"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- İstanbul'da bu yıl 125 bin kişiye meme kanseri taraması yapıldı

İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner:

"Bu sene meme kanseri özelinde 125 bin kişiye tarama yaptık. Bunlardan 8 binini riskli tespit ettik. Riskli tespitini, çektiğimiz mamografiyi çift kör sistemli, yapay zeka destekli bir şekilde takip edip okutarak yapıyoruz"

"Riskli bulunan 8 bin kişinin içinde, hiçbir şikayeti bulunmamasına rağmen 500 kişiye meme kanseri tanısı konuldu. Bu kişiler hızlı şekilde cerrahi müdahale geçirdi, kemoterapi aldı ve tedavileri sürüyor"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Fenerbahçe, 309. Avrupa maçına çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Slavia Prag'ı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 308 maçta 122 galibiyet, 68 beraberlik ve 118 yenilgi yaşadı

Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda 43. maçına çıkacak

(Bozhan Memiş/İstanbul) (Grafikli)

11- NBA'de yeni sezonun perdesi yarın açılacak

Ligde 2026-2027 sezonunun açılış maçında yarın Detroit Pistons ile Boston Celtics karşılaşacak

Houston Rockets'ta Alperen Şengün, Philadelphia 76ers'ta Adem Bona ve Dallas Mavericks'te Tarık Biberovic forma giyecek

(Mutlu Demirtaştan/İstanbul)

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