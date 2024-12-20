Eyüpsultan\'da 19 yaşındaki Adanur Uzuner\'in öldüğü çatışmaya ilişkin davanın ilk duruşması görüldü

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EYÜPSULTAN'da 19 yaşındaki Adanur Uzuner'in iki grup arasındaki silahlı çatışmada yaşamını yitirmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme, tutuklu mağdur sanıkların ve tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

19 yaşındaki Adanur Uzuner, 20 Nisan 2023 tarihinde Eyüpsultan'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sırasında sağ omuz arkasından vurularak yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İstanbul Adliyesi 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya, Adanur Uzuner'in ölümüne sebep olduğu iddia edilen tutuklu sanık Gafur Engiz, tutuklu mağdur sanıklar, tutuksuz sanıklar, aile ve taraf avukatları katıldı.

'BEN KADINI TANIMIYORDUM BİLE'

Adanur Uzuner'in ölümüne sebep olduğu iddia edilen tutuklu sanık Gafur Engiz savunmasında, "Sema'yla bir hafta önceden TikTok'tan tanıştık, mesajlaştık ve sevgili olduk. Evime gelip gitmeye başladı. Olaydan 1 gün önce evime geldi, eve gitmek istemediğini, ailesinden şiddet gördüğünü söyledi. Ertesi gün eve bir anda polisler geldi. Ne olduğunu anlamadım, polisler ailenin, benim kızı zorla tuttuğuma dair şikayet ettiklerini söyledi. Sema polislere kendi rızasıyla kaldığını ve zorla tutulmadığını söyledi. Daha sonra karakola gittiler. 15-20 dakika sonra ben evimin kapısının zorlandığını duydum. Gelen kişiler bana küfürler, hakaretler etti. Ben seslendim, 'Kimsiniz' dedim. Daha sonra kalabalık olduklarını gördüm, gelenlerden Mert bana küfürler etti ve kızı sordu. Ona, Sema'yı polislerin götürdüğünü söyledim ama bu durumdan korktum, beni öldüreceklerini düşündüm. Ailemi aradım ve polisleri arayacağımı söyledim ama bana küfürler etmeye devam ettiler ve üstüne 3 el ateş ettiler. Panikle arka odaya saklandım. Odadaki silahı aldım. Silahın içinde 2 mermi vardı, birini havaya, birini pencereden korkutmak amacıyla sıktım. Gelenlerden ses çıkmadı. Ben de gittiklerini düşünerek evden çıktım ve o gece dışarıda kaldım. Silahıma mermi aldım kendimi korumak için. Daha sonra ailemin yanına gittim. Karakola gittim, silahımı teslim ettim. Karakola gittiğimde bana, 'Kadını sen mi öldürdün' diye sordular. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ben kadını tanımıyordum bile. Bana videoları izlettiklerinde inanamadım. Evime gelen kişilerden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

'AMACIM SADECE KIZIMI ALMAKTI'

Sema'nın babası mağdur sanık Hakan Ural mahkemede yaptığı savunmasında, "Silahın kime ait olduğunu bilmiyorum. Gafur kızımın fotoğraflarını çekmiş, karısına göstermiş. Biz de Gafur'un karısıyla ve baldızıyla Gafur'un evine gitmeye karar verdik ama önce karakola gittik. Bize polisler, kızımın reşit olduğunu ve eve gelmek istemediğini söylediler. Daha sonra biz eve gittik. Gittiğimizde Harun kapıyı tekmeledi, o sırada silah sesleri geldi, biz dağıldık. Küfür falan yok. Biz oraya kötü bir niyetle gidiyor olsak niye şahsın karısıyla baldızıyla gidelim? Sadece kızımı almak istiyordum. Madem kızımla ciddiydi, o zaman gelip isteseydi. Ben Gafur'dan şikayetçiyim" dedi.

Mağdur sanık Soner Kaya, "Biz olay günü Kasım Çağlar'la birlikteydik. Gafur Engiz'in eşi yanımıza geldi. Bize, 'Eşim Sema'yı Adana'ya götürecek, kaçıracak' dedi. Biz önce polise gittik. Memurlar 'kız kendisi kalmak istiyor' dedi. Ama Hakan Ural her halükarda kızı Sema'yı görmek istedi. Biz de Sema'yı almak için Gafur'un evine gittik. Eve gittiğimizde Harun'lar kapıyı çaldı ama evden ses duymadık. Bir anda evden ateş açıldı. Adanur Uzuner'in vurulduğunu gördük, biz hastaneye götürdük. Biz 5 kişi gitmiştik. Benim geldiğim grupta kimse ateş etmedi, orada başka bir grup vardı, onlar ateş etmiş olabilir. Ben Gafur'dan şikayetçiyim" sözlerini kullandı.

'SİLAHI ALIP EVE ATEŞ AÇMAYA BAŞLADIM'

Gafur Engiz'in evine gidip ateş ettiği iddia edilen tutuklu mağdur sanık Harun Özkara yaptığı savunmasında, "Olay günü ben kahvede oturuyordum. Bir anda Mert abiler yanımıza geldi, bize 'Yeğenimizi birisi kaçırmış, kızı salmıyormuş, Adana'ya götürecekmiş' dedi. Ben de, 'Bu devirde kız kaçırmak mı kaldı' dedim, çok sinirlendim. Hatta ben açık açık, 'Bu olay çözülmezse bu adamı vuracaktım, kimse benim mahallemden kız kaçıramaz' dedim. Her şeyi göze almıştım. Olay yerine gittiğimde bana, 'Aile içi mevzu, bu çözülecek' dendi. Ben de 'Bu aile içi mevzuysa beni niye karıştırdınız' dedim. Silahımı çıkardım, verdim. Silah bende değildi. Olay yerine Adanur da geldi. Bir anda ateş açılınca Adanur bana, 'Ben vuruldum' dedi. Ben de 'Sakin ol, vurulmadın' diye sakinleştirmeye çalıştım. Bu olay yaşanınca ben silahı alıp eve ateş açmaya başladım. Ayrıca Gafur bence her şeyi planlamıştı. Hatta bence evden nasıl kaçacağını bile planlamıştı" dedi.

'EŞİMDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

Gafur'un imam nikahlı eşi mağdur Burcu Karaoğlu, "Sema benim eşimle bir araya gelmiş, bana TikTok üzerinden nispet yapar gibi kocamla fotoğraflarını atmış. Ben de bunun üzerine gittim, Sema'nın teyzesini bulup fotoğraflarını gösterdim. 'Bak, sizin kız benim eşime kaçmış' dedim. Sema'nın teyzesi de bana 'Kızım nerede, söyle gidip alalım' dedi. Ben de evi gösterdim, almaya gittik. Ben evin içinde silah olduğunu, başlarına bir şey gelmemesi adına önceden söyledim. Önce karakola gittik. Polisler, 'Kız evden zaten alınmış, siz de gidip olay çıkarmayın' dedi. Biz yine de evin oraya gittik, beklemeye başladık. Sema'nın abisi de geldi ama ben erkeklerin gelmesini istemiyordum, kadın kadına gidelim istemiştim. Evden zaten direkt silah ateşleme sesleri gelmeye başladı. Adanur benim yanımdaydı. Herkes, 'Yardım ettim, ben götürdüm' diyor ama ben Adanur'a yardım ettim. Harun burada, 'Eve ateş açtım' diye güzel bir şeymiş gibi anlatıyor ama o an benim evimde çocuklarım da olabilirdi. Siz olsanız böyle bir kalabalığa karşı ne yapardınız? Silahınıza davranırdınız. Tesadüfen o an kocam Gafur ateş ediyor, Adanur'a geliyor. Amacı öldürmek değildi, herkese gelebilirdi. Ben eşim Gafur'dan şikayetçi değilim. Benim 1 aylık çocuğum var. Benim yuvamı da Sema dağıttı. Sema olmasaydı bunlar olmayacaktı" ifadelerini kullandı.

'HARUN ATEŞ AÇMAKTA HAKLIYDI'

Adanur Uzuner'in babası Yusuf Uzuner, "Benim kızım bu olayın neresinde. Harun Özkara benim yeğenim olur, yani kızımın kuzeni. Harun, Adanur'un vurulduğunu gördükten sonra ateş açıyor. Harun sonuna kadar haklı, ben de kuzenimin vurulduğunu görsem eve ateş açardım hatta ateş açmayı bırakın evi bombalardım. Ayrıca Adanur'u hastaneye götürmek için çok bekletmişler. Sırtından vurulan kızı öyle bırakmışlar. Damadım da neden böyle bir olayda Adanur'u götürüyor. Ben hepsinden şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu mağdur sanıkların ve tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Gafur Engiz'in olay günü evinin penceresinden kalabalığa doğru iki el ateş ettiği, bu sırada mermilerden birinin Uzuner'e isabet ettiği ve boyun bölgesinde kalarak ölümüne neden olduğu aktarıldı. Engiz'in olay sırasında ruhsatsız silah kullandığı da belirtildi. Olayda, Engiz'in ateş etmesine karşılık veren Harun Özkara'nın, Engiz'in evine doğru çok sayıda ateş ettiği, buna karşın Hakan Ural'ın suçu üstlenmek için kendisinin ateş ettiğini söylediği iddianamede yer aldı. Ayrıca Özkara'nın, olayda kullandığı silahı Ural'a gönderip kendi suçunu gizlemeye çalıştığı da belirtildi. Evinin penceresinden kalabalığa doğru ateş ederek Uzuner'in ölümüne sebep olduğu öne sürülen Gafur Engiz için ağırlaştırılmış müebbet ve 148 yıla kadar hapis cezası talep edildi.