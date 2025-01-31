Eyüpsultan'da Aile Cinayeti: 4 Cenaze Teslim Edildi

Güncel

Eyüpsultan'da öldürülen aynı ailenden 4 kişinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki apartman dairesinde silahla vurularak öldürülen anneanne Fatma İnce (71), baba Mehmet Yenigün (43), anne Aysun Yenigün (42) ve çocukları Dilan Yenigün'ün (12) İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cenazeleri üzerindeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınlarına teslim edilen 4 kişinin cenazesi, Alibeyköy Gasilhanesi'ne götürüldü.

Cenazeler, ikindi namazına müteakip Sultangazi'de bulunan Hediye Hanım Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yayla Mezarlığı'na defnedilecek.

Gece saatlerinde Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki apartmandaki dairede, anneanne Fatma İnce, baba Mehmet Yenigün, anne Aysun Yenigün ve çocukları Dilan Yenigün silahla vurularak öldürülmüş, ailenin 17 yaşındaki oğlu B.Y'nin ise evden kaçtığı tespit edilmişti.

Polis ekipleri, olaydan kısa bir süre sonra teknik ve fiziki takip yaparak cinayet şüphelisi B.Y'yi Bursa'da yakalamıştı.