İstanbul'da fırtına dehşeti: Çatı parçaları park halindeki araçlara düştü, kedi son anda kurtuldu - Son Dakika
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İstanbul'da fırtına dehşeti: Çatı parçaları park halindeki araçlara düştü, kedi son anda kurtuldu

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İstanbul\'da fırtına dehşeti: Çatı parçaları park halindeki araçlara düştü, kedi son anda kurtuldu
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İstanbul\'da fırtına dehşeti: Çatı parçaları park halindeki araçlara düştü, kedi son anda kurtuldu
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Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'nde saat 08.30 sıralarında şiddetli rüzgar, 4 katlı bir binanın çatısını yerinden söktü. Büyük parçalar binanın çevresine park edilmiş 4 aracın üzerine düştü. Kimsenin yaralanmadığı olayda araçlar hasar gördü; bir kedinin aracın altına sığınarak kurtulduğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Eyüpsultan'da fırtına nedeniyle 4 katlı binanın çatısından kopan büyük parçalar, park halindeki 4 otomobilin üzerine düştü. Çatıdan kopan parçaların düştüğü ve bir kedinin son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇATI UÇTU, PARÇALAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Olay, saat 08.30 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'nde meydana geldi. Fırtınanın etkisiyle 4 katlı binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan büyük parçalar, binanın çevresinde park halinde bulunan 4 otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Araçlarda hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma gerçekleştirdi.

KEDİ SON ANDA KURTULDU

Çatıdan kopan parçaların park halindeki araçların üzerine düştüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca görüntülerde bir kedinin son anda park halindeki aracın altına girerek kopan parçaların altında kalmaktan kurtulduğu görüldü.

'DEPREM OLUYOR ZANNETTİM'

Cadde üzerinde dükkanı olan esnaf Gürhan Mıh, "Sabah 08.25 gibi iş yerime geldim. Kapının önündeyken 'çat' diye bir ses geldi. Bir an deprem oluyor zannettim. Sonra baktım araçların üzerine bu parçalar inmişti. Baştaki binanın çatısından kopan parçalar araçların üzerine düştü. O anda dışarı çıktım. İnsanlar geliyordu onları uyardım. Arkadaşlara seslendim. İşlek bir cadde hemen 112 acili aradım. İtfaiye ve polisler geldi yolu kapattılar. Araçların üzerinden parçaları kaldırıp yolu trafiğe açtılar. Şimdi belediye ekiplerini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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