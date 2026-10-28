Eyüpsultan'da operasyonda 5 ruhsatsız tabanca bulundu, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da operasyonda 5 ruhsatsız tabanca bulundu, 2 şüpheli tutuklandı

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Eyüpsultan\'da operasyonda 5 ruhsatsız tabanca bulundu, 2 şüpheli tutuklandı
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Eyüpsultan\'da operasyonda 5 ruhsatsız tabanca bulundu, 2 şüpheli tutuklandı
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Eyüpsultan'da silah kaçakçılığı bilgisi üzerine 3 gün takip edilen Taner E. (31) ile müşteri kılığına giren polislerce yakalanan Bedran A. (29) gözaltına alındı. Aramalarda toplam 5 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ele geçirilirken 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – EYÜPSULTAN'da silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi edinilen Taner E. (31), Eyüpsultan Asayiş Büro Amirliği ekiplerince takibe alındı. Şüphelinin aracında 2 ruhsatsız tabanca bulan ekipler, telefonuna gelen aramalar üzerine müşteri kılığına girerek Bedran A.'yı da (29) yakaladı. Araçta şüphelinin üstünde ve evinde toplam 5 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, mermi, kartuş, şarjör, pala ve bıçaklar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eyüpsultan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Taner E.'nin silah kaçakçılığı yaptığı yönünde edinilen bilgi üzerine çalışma başlattı. Şüpheli, 3 sivil ekip tarafından 3 gün boyunca takip edildi. Ekipler, 19 Ekim Pazartesi günü saat 21.30 sıralarında Taner E.'nin park halindeki bir araca yaklaştığını gördü. Aracı takip eden polis ekipleri, Taner E.'yi yakaladı. Şüphelinin kullandığı 34 EGP 236 plakalı araçta yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

POLİS ISRARLA ARAYAN KİŞİYE ULAŞTI

Gözaltına alınan Taner E.'nin ilk ifadesinde suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Bu sırada şüphelinin telefonunun ısrarla çalması üzerine polis ekipleri, arayan kişinin kim olduğunu sordu. Taner E., sorulara cevap vermedi. Bunun üzerine çalışmalarını sürdüren ekipler, arayan kişinin Bedran A. olduğunu belirledi. Konum bilgileri üzerinden yapılan çalışmada şüphelinin Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'ndeki bir parkta bulunduğu tespit edildi.

2 SİVİL POLİS MÜŞTERİ KILIĞINA GİRDİ

Bedran A.'yı yakalamak için 2 sivil polis müşteri kılığına girerken, diğer ekipler parkın çevresinde beklemeye başladı. Silah teslim etmek için parka gelen Bedran A.'nın karşısına müşteri kılığındaki polisler çıktı. Yakalanan şüphelinin üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca, 50 adet 7.65 çapında mermi, 2 bin 900 dolar ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

EVİNDE DE SİLAHLAR BULUNDU

Bedran A.'nın evinin parka yürüme mesafesinde olduğunu belirleyen ekipler, Beştelsiz Mahallesi'ndeki adrese de operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 5x56 kalibre olduğu değerlendirilen 1 otomatik tüfek, pompalı tüfeğe ait 3 şarjör, 2 şarjöre ayrı ayrı yerleştirilmiş 11'er adet olmak üzere toplam 22 dolu kartuş, 1 pala, 4 bıçak ve gümüş renkli 48 mermi ele geçirildi. Silahlar ve diğer malzemeler muhafaza altına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Taner E.'nin 'Nitelikli dolandırıcılık' Mardin doğumlu Bedran A.'nın ise 'Kasten yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi. 'Silah ticareti' kapsamında haklarında işlem başlatılan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Taner E. ve Bedran A.çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
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