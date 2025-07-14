Eyüpsultan'da Valizde Ceset Bulundu

Eyüpsultan'da, üniversite öğrencisinin cesedinin yol kenarında valizde bulunmasına ilişkin, aralarında eski erkek arkadaşının da bulunduğu, gözaltına alınan şüpheli sayısı 7'ye yükseldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde dün yol kenarında bir valiz içerisinde ceset bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Valizin içerisindeki ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cesedin üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'a (22) ait olduğu belirlendi.

Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin (38) Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi.

Ekipler, Tokyaz'ın bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Ardından 1 şüpheli daha polis ekiplerince yakalandı. Böylece olaya ilişkin şüpheli sayısı 7'ye çıktı.

Evin rengini kırmızıya boyayıp temizlik yaptırdı

Şüpheli C.K'nin evdeki kan izlerini yok etmek için önce evi kırmızı renge boyadığı, ardından da evi temizlettiği ortaya çıktı.

Öte yandan şüpheli C.K'nin ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle 2024 yılında polislik mesleğinden ihraç edildiği, hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullandırmak" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Hatay'da defnedildiği öğrenildi.