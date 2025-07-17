Ezanı Güzel Okuma Yarışması\'nın Marmara Finali Kırklareli\'nde

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın Marmara Bölge Finali Kırklareli'nde gerçekleştirildi.

Hızırbey Camisi'nde düzenlenen yarışmaya Marmara bölgesindeki 11 ilden gelen 11 müezzin katıldı.

Yarışma öncesi konuşan İl Müftüsü Yusuf Eviş, etkinliğin, asırlardır İslam'ın sesi olarak semalara yükselen ezanın en güzel şekilde okunmasını teşvik etmeyi amaçladığını söyledi.

Ezanın, İslam'ın en önemli şiarlarından biri olduğunu belirten Eviş, "Yüzyıllardır minarelerden yankılanarak kalpleri diriltmiş, insanları rablerine davet etmiş ve ümmet bilincini ayakta tutmuştur. Burada yarışacak olan din görevlilerimiz ezanı sadece sesleriyle değil, gönülleriyle, samimiyetleriyle ve ihlaslarıyla okuyarak cemaatimize örnek olmaktadır. Burada sadece birinci seçilen değil, tüm katılımcılar büyük bir kazanım ve manevi güzelliklerle ayrılacaktır." diye konuştu.

Müezzinlerin saba, uşşak, rast, segah ve hicaz makamlarında ezan okuduğu yarışmada, Balıkesir'den Burak Yıldırım birinci, Bilecik'ten Abdullah Arslan ikinci, Sakarya'dan Ahmet Gençer ise üçüncü oldu.

Programda ilahiler seslendirildi, dereceye giren müezzinlere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Birincilik elde eden Burak Yıldırım, İzmir'de düzenlenecek Türkiye finalinde Marmara bölgesini temsil edecek.